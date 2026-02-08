Imágenes sensibles: así fue el ataque que le provocó la muerte a un joven a la salida de un boliche en Batán
Las imágenes registradas por testigos muestran que la víctima estaba inconsciente cuando recibió una patada en cabeza que resultó mortal. CONTENIDO SENSIBLE
Un video registrado por testigos muestra el ataque mortal que sufrió Lucas Nahuel Larroque, de 30 años, a la salida de un boliche en Batán.
Las imágenes muestran el momento en el que la víctima, ya tendida en el suelo e inconsciente, recibe una patada en la cabeza por parte del acusado, un joven de 18 años que se encuentra detenido. El violento hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, en la localidad de Batán, a la salida de un local bailable ubicado en inmediaciones de Colectora y calle 132.
Tras el ataque, Lucas Nahuel Larroque ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un traumatismo de cráneo severo. En las últimas horas, las autoridades confirmaron su fallecimiento.
Fuentes policiales indicaron que personal de la comisaría octava aprehendió a un joven de 18 años acusado de ser el presunto autor del ataque. Además, se detuvo a una mujer de 24 años que intentó impedir el accionar de los efectivos durante la pelea.
El hecho ocurrió cuando el hombre salía de un local bailable y, por motivos que aún se investigan, se desató una discusión que terminó en agresión física. Tras el violento episodio, la víctima fue atendida por una ambulancia del SAME y trasladada al hospital, donde quedó internada en estado crítico antes de fallecer.
En tanto, durante el procedimiento, personal de la comisaría 8° aprehendió a un joven de 18 años acusado de ser el autor del homicidio y a una mujer de 24 años que intentó impedir el accionar policial.
La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de General Pueyrredón, ordenó el traslado del imputado a la Alcaidía Penitenciaria de Batán, y en las próximas horas se le tomará declaración. Inicialmente el expediente había sido caratulada como tentativa de homicidio pero fue recaratulada luego de confirmarse la muerte de Larroque.
En tanto, la mujer detenida fue trasladada a la Unidad Penal N°50 bajo la acusación de resistencia a la autoridad, con intervención del fiscal de Flagrancia Facundo de la Canale.
