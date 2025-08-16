Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Independiente

El cruce promete ser intenso. Independiente necesita ganar para recuperar confianza y cortar la mala racha, mientras que Vélez buscará un triunfo que lo aleje de la zona peligrosa y le permita afrontar con más tranquilidad el plano internacional. Ambos tienen mucho en juego y poco margen para especular.

Vélez vs Independiente: probables formaciones

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero. Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Julio Vaccari.

Cómo ver en vivo Vélez vs Independiente por el Torneo Clausura

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.