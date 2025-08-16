Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Independiente
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025.
Independiente afrontará este sábado una prueba de carácter frente a Vélez, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El duelo se jugará en el estadio José Amalfitani desde las 20:30. El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Diego Ceballos.
El equipo de Julio Vaccari no encuentra el camino en este semestre. Todavía no pudo sumar de a tres en el Clausura y, para colmo, quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina frente a Belgrano de Córdoba. La sequía de resultados se extiende a seis partidos oficiales sin victorias, lo que genera creciente preocupación en Avellaneda.
En el plano internacional, el panorama tampoco es alentador. En la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Rojo cayó 1-0 ante Universidad de Chile, aunque todavía conserva la posibilidad de revertir la serie como local. La presión es alta y el margen de error, mínimo.
El Fortín, por su parte, vive un momento ambiguo. En el Clausura, acumula apenas cinco puntos y comienza a mirar con recelo la tabla anual: su ventaja sobre San Martín de San Juan, último y en zona de descenso, es de solo seis unidades.
Esta situación obliga a los de Liniers a no descuidar el campeonato, aunque en la Copa Libertadores su rendimiento ha sido distinto: igualaron 0-0 ante Fortaleza en Brasil y definirán el pase a cuartos en casa.
El cruce promete ser intenso. Independiente necesita ganar para recuperar confianza y cortar la mala racha, mientras que Vélez buscará un triunfo que lo aleje de la zona peligrosa y le permita afrontar con más tranquilidad el plano internacional. Ambos tienen mucho en juego y poco margen para especular.
Vélez vs Independiente: probables formaciones
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Julio Vaccari.
Cómo ver en vivo Vélez vs Independiente por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
