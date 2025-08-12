Copa Libertadores: Vélez empató 0-0 ante Fortaleza y definirá en Liniers

Vélez, que mostró cosas muy interesantes en una cancha muy complicada y pudo aguantar el resultado, igualó 0-0 frente a Fortaleza en el Arena Castelao por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto resistió los embates del conjunto brasileño, logró mantener el arco en cero y dejó abierta la serie para intentar definir el pase a la siguiente instancia cómo local.