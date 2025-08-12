Copa Libertadores: Vélez empató 0-0 ante Fortaleza y definirá en Liniers
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto supo aguntar cómo visitante y buscará cerrar la serie cómo local: todos los detalles del encuentro
Vélez, que mostró cosas muy interesantes en una cancha muy complicada y pudo aguantar el resultado, igualó 0-0 frente a Fortaleza en el Arena Castelao por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto resistió los embates del conjunto brasileño, logró mantener el arco en cero y dejó abierta la serie para intentar definir el pase a la siguiente instancia cómo local.
Con este resultado, el Fortín buscará sellar la clasificación en el partido de vuelta, que se disputará en el José Amalfitani. Allí, intentará aprovechar la localía para meterse en los cuartos de final y seguir persiguiendo un título continental que no conquista desde 1994, cuando ganó su única Libertadores.
Fortaleza vs. Vélez: formaciones del encuentro por los octavos de final de la Copa Libertadores
- Fortaleza: Vinícius Silvestre; Tinga, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Braian Romero y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Fortaleza vs. Vélez: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Arena Castelao.
- Árbitro: Derlis López (PAR).
- VAR: Ulises Meireles (PAR).
- TV: Fox Sports.
