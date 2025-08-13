Volvió Deyverson: las provocaciones del brasileño en el empate de Vélez ante Fortaleza
El delantero, verdugo de River, repitió su famoso amague y tuvo un gesto burlón con Lisandro Magallán, generando reacciones en la hinchada local.
El empate sin goles entre Fortaleza y Vélez, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, tuvo como figura destacada -aunque no por su rendimiento futbolístico- a Deyverson. El excéntrico delantero brasileño, conocido por sus excentricidades y provocaciones, volvió a hacer de las suyas en un partido con pocas emociones.
La primera escena llegó a los 29 minutos del primer tiempo: Lisandro Magallán, defensor del Fortín, protegía la pelota para que se fuera al saque de arco cuando el atacante, tras un forcejeo, decidió mirarle el número en la espalda como si no supiera quién era. El gesto, que ya es parte de su repertorio de travesuras, fue advertido por el árbitro paraguayo Derlis López, quien le llamó la atención por la provocación.
Más tarde, el brasileño repitió otra de sus marcas registradas: su amague en la ejecución de una pelota parada. Esta vez, la víctima fue Elías Gómez. El delantero simuló sacar rápido un tiro libre y, en el mismo movimiento, se tomó la pierna como si estuviera estirando el cuádriceps. El lateral de Vélez reaccionó al supuesto envío, solo para descubrir que no existía tal jugada.
Aunque sus maniobras suelen generar risas o sorpresa, en Fortaleza no todos las tomaron bien. Parte de la hinchada local lo increpó, llamándolo “payaso” y reprochándole que buscara provocar cuando el partido seguía 0-0.
En lo estrictamente futbolístico, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto mostró un rendimiento sólido y tuvo oportunidades claras para llevarse un triunfo de Brasil. Sin embargo, la falta de definición dejó la serie abierta de cara a la revancha, que se jugará el próximo martes en el estadio José Amalfitani.
Allí, se espera un ambiente más caliente para Deyverson, aunque su historial demuestra que no necesita estar de local para desplegar sus provocaciones. El brasileño parece disfrutar tanto de su papel de delantero como del de antagonista en cualquier cancha de Sudamérica.
