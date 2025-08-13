Volvió Deyverson: las provocaciones del brasileño en el empate de Vélez ante Fortaleza

La primera escena llegó a los 29 minutos del primer tiempo: Lisandro Magallán, defensor del Fortín, protegía la pelota para que se fuera al saque de arco cuando el atacante, tras un forcejeo, decidió mirarle el número en la espalda como si no supiera quién era. El gesto, que ya es parte de su repertorio de travesuras, fue advertido por el árbitro paraguayo Derlis López, quien le llamó la atención por la provocación.