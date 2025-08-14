La Konga vuelve a Vélez con un show increíble: cómo y cuándo comprar las entradas

Embed - Dale Play on Instagram: "LA KONGA VUELVE A LAS CANCHAS CON UNA ÚNICA FECHA Nos vemos en el Estadio Vélez para bailar y cantar en la fiesta más grande del cuarteto 13 de noviembre Estadio Vélez Sarsfield Preventa el miércoles 13 de agosto a las 13 hs. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito @bbva_argentina @visa_argetina Venta general con todos los medios de pago desde el jueves 14 a las 13 hs. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito @bbva_argentina @visa_argetina enigmatickets.com Contame con quién vas a bailar hasta el último tema que tengo las primeras DOS entradas para los más manijas [ acción finalizada, ganadora @lauu.cindy ]"

View this post on Instagram A post shared by Dale Play (@livedaleplay)