Vélez vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El equipo de Julio Vaccari no encuentra el camino en este semestre. Todavía no pudo sumar de a tres en el Clausura y, para colmo, quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina frente a Belgrano de Córdoba. La sequía de resultados se extiende a seis partidos oficiales sin victorias, lo que genera creciente preocupación en Avellaneda.