Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Racing por la Copa Libertadores 2025.
En el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, Vélez y Racing protagonizan este martes en Liniers un duelo copero de alto vuelto, en el estadio Jose Amalfitani desde las 19:00.
El local, comandado por Guillermo Barros Schelotto llega dulce tras quedarse con la Supercopa Argentina, segundo título de la mano de los "Mellizos". El "Fortín" accedió a esta instancia tras ganar su grupo y eliminar sin demasiados sobresaltos a Fortaleza en octavos de final.
La visita, en tanto, viene de lograr su primera victoria en calidad de local en el Torneo Clausura 2025, donde marcha penúltimo en su grupo. Sin embargo, en el plano internacional, la "Academia" fue uno de los mejores primeros y viene de eliminar de forma agónica a Peñarol.
Vélez vs. Racing: probables formaciones
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Racing
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play, DSports y DirecTV GO.
