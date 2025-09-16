Los 11 de Gustavo Costas para que Racing visite a Vélez por Copa Libertadores
La Academia encara los cuartos de final de la competencia con algunas bajas pero con la intención de dar el golpe en el primer partido: todos los detlales.
Vélez y Racing protagonizan este martes en Liniers un duelo copero de alto vuelto, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, único duelo entre argentinos de esta instancia, se juega en estadio Jose Amalfitani desde las 19 horas de la Argentina, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y televisación de Fox Sports y Disney+.
El 11 confirmado de Gustavo Costas para que Racing se mida ante Vélez por la Copa Libertadores
Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Gastón Martirena, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.
