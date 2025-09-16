Los 11 de Gustavo Costas para que Racing visite a Vélez por Copa Libertadores

Vélez y Racing protagonizan este martes en Liniers un duelo copero de alto vuelto, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, único duelo entre argentinos de esta instancia, se juega en estadio Jose Amalfitani desde las 19 horas de la Argentina, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y televisación de Fox Sports y Disney+.