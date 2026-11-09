Serbia vs. Alemania, por la UEFA Nations League: horario, formaciones y TV
El seleccionado alemán viene de empatar ante Grecia y buscará una victoria que le permita acercarse a los primeros puestos del Grupo A2.
Serbia recibe a Alemania este viernes, desde las 16:45 (hora argentina), en el estadio Rajko Mitic de Belgrado, por la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026/27. El encuentro corresponde al Grupo A2, que también integran Países Bajos y Grecia, y será televisado por Disney+ Premium.
El conjunto alemán, dirigido por Jürgen Klopp, viene de empatar sin goles ante Grecia y llega a este compromiso con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación. Actualmente ocupa el tercer puesto de la zona, con cinco unidades, producto de una victoria, dos empates y una derrota.
Por su parte, Serbia, conducida por Veljko Paunovic, afrontará el encuentro con la obligación de conseguir un resultado positivo para mantener sus posibilidades de avanzar de ronda. El seleccionado balcánico atraviesa un presente complicado: perdió sus cuatro partidos anteriores en el certamen y se ubica último en el grupo, sin unidades. En su última presentación, cayó 2-1 frente a Países Bajos.
Formaciones de Serbia vs. Alemania por la Nations League
- Serbia: Dore Petrovic; Kosta Nedeljkovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Aleksa Terzic; Aleksandar Stankovic, Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Lazar Samardic, Filip Kostic; Dušan Vlahovic. DT: Veljko Paunovic.
- Alemania: Marc-André ter Stegen; Waldemar Anton, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Lennart Karl, Florian Wirtz, Said El Mala; Niclas Füllkrug. DT: Jürgen Klopp.
Horario y televisación
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Horario: 16:45 (hora argentina).
Estadio: Rajko Mitic, Belgrado.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
- TV: Disney+ Premium.
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