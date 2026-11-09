Serbia vs. Alemania, por la UEFA Nations League: horario, formaciones y TV

Por su parte, Serbia, conducida por Veljko Paunovic, afrontará el encuentro con la obligación de conseguir un resultado positivo para mantener sus posibilidades de avanzar de ronda. El seleccionado balcánico atraviesa un presente complicado: perdió sus cuatro partidos anteriores en el certamen y se ubica último en el grupo, sin unidades. En su última presentación, cayó 2-1 frente a Países Bajos.