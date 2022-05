Maxi López podría convertirse en dueño de uno de los clubes de fútbol más tradicionales de Inglaterra

Birmingham está atravesando serias dificultades, pertenece al Birmingham Sports Holding Limited, que tiene como accionista mayoritario al chino Paul Suen. El flojo momento deportivo del club hizo que los propietarios empiecen a buscar nuevos inversores y allí aparece el nombre del argentino que querría quedarse con el 40% del club.

Surgido de las inferiores de River, Maxi López vistió las camisetas de Barcelona, Mallorca, FC Moscú, Gremio, Catania, Milan, Sampdoria, Chievo Verona, Torino, Udinese, Vasco da Gama y Crotone antes de retirarse en el Sambenedettese.

El ex futbolista de 38 años tiene una relación cercana con el empresario Christian Codoma y están dispuestos a adquirir al club. The Mirror informó que están asesorados por Sammy Yu, ex vicepresidente de Birmingham, que los presentó a la actual directiva, que está estudiando la posibilidad de colocarlos en la junta directiva y firmar un acuerdo por dos años para dirigir las riendas de la institución.