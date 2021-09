Ver en vivo por internet Portugal-Kazajistán por la semifinal del Mundial de futsal

Los portugueses terminaron en la primera posición del Grupo C, con 7 unidades, producto de dos victorias y un empate: 4 a 1 vs. Tailandia, 7 a 0 vs. Islas Salomón y 3 a 3 vs. Marruecos. En octavos eliminaron a Serbia por 4 a 3 y en cuartos derrotó a España 4 a 2, con la particularidad que ambos partidos terminaron 2 a 2 en el tiempo reglamentario.