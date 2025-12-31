Gabriel Arias cerró su etapa en Racing y dejó un mensaje que emocionó a todos

gabriel arias

Los siete años de Gabriel Arias en Racing

La salida de Arias marca el cierre de un ciclo iniciado a mediados de 2018, cuando llegó desde Defensa y Justicia para ocupar el lugar que había dejado Juan Musso tras su partida al fútbol italiano. Su impacto fue inmediato: se adueñó del puesto, se convirtió en una pieza clave del equipo de Eduardo Coudet y fue uno de los pilares del título de la Superliga 2018/19. A partir de allí, comenzó a escribir una historia de regularidad, liderazgo y títulos.

Arias se va con números que lo respaldan: 254 partidos oficiales, seis títulos y el reconocimiento de haber sido capitán y referente durante años complejos y exitosos. Entre 2022 y 2023 sumó nuevos trofeos, como el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional ante Boca, y en 2024 fue protagonista de una de las mayores alegrías recientes del club con la conquista de la Copa Sudamericana y la posterior Recopa frente a Botafogo.

Aunque no pudo despedirse jugando por haber perdido el puesto ante Facundo Cambeses, el hincha no lo olvidó. En su último partido en el Cilindro, ante Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura, recibió una ovación que confirmó que su legado permanecerá intacto en la memoria racinguista.