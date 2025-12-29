Tras su salida de Racing, Gabriel Arias podría jugar en otro club del fútbol argentino

gabriel arias racing.jpg

Durante los últimos meses, Arias perdió la titularidad en Racing a manos de Facundo Cambeses, quien se afianzó en el arco y hasta debutó en la Selección Argentina. El neuquino fue reemplazado el 19 de agosto en la revancha ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando Gustavo Costas decidió el cambio pensando en una eventual definición por penales. Pese a quedar relegado, recibió una ovación de los hinchas en la previa del partido ante Tigre por los cuartos de final del Clausura, donde posó por última vez con la cinta de capitán.