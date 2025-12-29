Tras su salida de Racing, Gabriel Arias podría jugar en otro club del fútbol argentino
El arquero, que quedará libre de la Academia en enero, evalúa una propuesta de Newell's para jugar la próxima temporada en Rosario.
Gabriel Arias podría convertirse en refuerzo de Newell's en las próximas semanas, luego de cerrar una extensa etapa en Racing. El arquero argentino nacionalizado chileno finalizará su contrato con la Academia a fin de año y quedará con el pase en su poder, lo que abrió la puerta a una posible llegada al club rosarino.
La propuesta que el futbolista tiene sobre la mesa es un préstamo por un año, oferta que todavía no fue aceptada ni descartada. En Newell's ven con buenos ojos su incorporación para darle experiencia y jerarquía a un puesto que no tuvo estabilidad en el último tiempo.
El presente del arco de Newell's y la chance de Gabriel Arias
Desde la salida de Keylor Navas, la Lepra no encontró un arquero indiscutido. Juan Espínola y Williams Barlasina atravesaron varios altibajos, mientras que recientemente Lucas Hoyos fue transferido al Atlanta United, lo que dejó vacante un rol clave dentro del plantel. En ese contexto, Arias aparece como una opción fuerte por su recorrido y liderazgo. A sus 38 años, el arquero busca demostrar que todavía está vigente y sumar continuidad tras un cierre de ciclo complejo en Avellaneda.
Durante los últimos meses, Arias perdió la titularidad en Racing a manos de Facundo Cambeses, quien se afianzó en el arco y hasta debutó en la Selección Argentina. El neuquino fue reemplazado el 19 de agosto en la revancha ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando Gustavo Costas decidió el cambio pensando en una eventual definición por penales. Pese a quedar relegado, recibió una ovación de los hinchas en la previa del partido ante Tigre por los cuartos de final del Clausura, donde posó por última vez con la cinta de capitán.
En sus siete años en Racing, el arquero disputó 254 partidos y ganó seis títulos: la Superliga 2018/19, los Trofeos de Campeones 2019 y 2022, la Supercopa Internacional 2023, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Ahora, todo indica que su próximo desafío podría estar en Rosario.
