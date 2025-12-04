Gimnasia suspendió su entrenamiento a días del clásico con Estudiantes: el motivo

image

Un conflicto que se agrava en un momento decisivo para Gimnasia

La situación no es nueva. En noviembre, el plantel ya había realizado dos paros consecutivos mientras el equipo dirigido por Fernando Zaniratto buscaba la clasificación a los playoffs, luego de salvarse del descenso. Pero el impacto actual es mayor porque el lunes, desde las 17 en el Bosque, Gimnasia enfrentará a Estudiantes con el objetivo de meterse en la final del torneo, donde espera el ganador de Boca-Racing.