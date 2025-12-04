Gimnasia suspendió su entrenamiento a días del clásico con Estudiantes: el motivo
El plantel del Lobo denunció hasta cuatro meses de sueldos adeudados y no se entrenó antes del clásico, en medio del recambio dirigencial.
A cuatro días de la semifinal del Torneo Clausura ante Estudiantes, el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata no se presentó a entrenar este jueves como medida de fuerza por la falta de pago de salarios. Según detallaron los futbolistas, la deuda se extiende también a empleados de distintas áreas del club y se arrastra desde hace meses.
En un comunicado que los jugadores difundieron en redes sociales, describieron la gravedad de la situación económica personal que atraviesan. “A varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual desde el mes de julio. Este hecho impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”, expresaron.
El reclamo se conoce el mismo día en que Carlos Anacleto asumió como presidente tras su triunfo electoral del sábado pasado. Los futbolistas recordaron que la nueva dirigencia les había asegurado que “cancelarían parte de la deuda de manera inmediata una vez asumida en su cargo”, algo que por el momento no ocurrió.
Un conflicto que se agrava en un momento decisivo para Gimnasia
La situación no es nueva. En noviembre, el plantel ya había realizado dos paros consecutivos mientras el equipo dirigido por Fernando Zaniratto buscaba la clasificación a los playoffs, luego de salvarse del descenso. Pero el impacto actual es mayor porque el lunes, desde las 17 en el Bosque, Gimnasia enfrentará a Estudiantes con el objetivo de meterse en la final del torneo, donde espera el ganador de Boca-Racing.
Las complicaciones económicas tampoco se limitan al fútbol profesional. A principios del mes pasado, empleados de la institución y afiliados a Utedyc protestaron en la sede del club contra la dirigencia de Mariano Cowen —quien será sucedido por Anacleto— por deudas salariales que siguen sin resolverse. En este escenario, resta saber si la nueva conducción podrá ofrecer una solución inmediata que permita que el plantel retome los entrenamientos en la antesala de un clásico decisivo.
