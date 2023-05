Gago habló luego de la derrota de Racing: "Nunca pensé..."

QUÉ DIJO GAGO LUEGO DE LA DURA DERROTA ANTE PLATENSE

La conferencia de prensa de Fernando Gago luego de la dura derrota ante el Calamar fue una de las que más expectativas generó teniendo en cuenta la posibilidad de que diera un paso al costado: sin embargo, el entrenador expresó qué "no pensé en renunciar" y analizó el momento que atraviesa su equipo.

"Es un momento muy difícil. En los últimos partidos no encontramos resultados ni ambición de recuperarnos ante la adversidad, hoy nos convierten a los cuatro minutos, son cosas que preocupan", expresó el DT. Y además agregó: "No nos olvidemos que hace 5 meses el equipo estaba obteniendo un título. Y ganamos dos en dos meses. Iniciamos bien, estamos teniendo una racha de malos resultados. Me hago cargo y los jugadores también. Hay un contexto dentro, que necesitamos mejorar".

"No pienso que son injustos los reproches. Tienen razón. Yo no me baso solamente en el resultado. Ni acá ni en mí vida", cerró.

