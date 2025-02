Galatasaray suspendió el contrato de Mauro Icardi: el motivo de la drástica decisión

“La suspensión tiene que ver con que necesitan otro jugador extranjero y, para que él no ocupe la plaza, le dijeron ‘te suspendemos el contrato’”, explicó el periodista. Sin embargo, la situación no termina ahí, ya que le dieron un plazo para que vuelva a establecerse en el país. “Si el 1 de abril no estás en Turquía, preparate porque se arma y vamos a ver qué hacemos con vos, esto es lo que le dijeron a Icardi”, detalló Záffora.