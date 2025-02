El video que desata rumores de crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

Ante esta situación, la actriz optó por apartar la mirada y concentrarse en otra cosa, evitando involucrarse en el diálogo que mantenía su pareja. Este detalle no pasó desapercibido en las redes, donde varios usuarios se manifestaron con comentarios burlones y críticas hacia la interacción entre ambos.

icardi china gesto

Uno de los mensajes más destacados decía: "La ninguneada que le pega Icardi no presentándola ante el tipo que llega a saludar y su cara de orto haciéndose la boluda para disimular cuando se da cuenta me dan años de vida". Otros usuarios también coincidieron en que el futbolista no pareció mostrar un trato afectuoso hacia la actriz, lo que alimentó las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación.

Si bien la pareja suele compartir momentos juntos en redes sociales, los comentarios en torno a este episodio han generado dudas sobre cómo es realmente el vínculo entre ellos fuera de la esfera pública. De hecho, ante la publicación de este audiovisual, varios aseguraron que a la China Suárez le encanta humillarse y sufrir estos tratos.