Los 11 de Marcelo Gallardo para la "final" contra Racing por Copa Argentina
El "Millonario" juega un partido clave ante la "Academia" por Copa Argentina. El entrenador analiza variantes en defensa y mediocampo tras la dura eliminación internacional.
River afrontará un duelo decisivo frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Marcelo Gallardo prepara cambios en el once titular tras la eliminación en la Copa Libertadores y la derrota ante Deportivo Riestra.
Las dudas pasan por la defensa, la recuperación de Enzo Pérez y la creación en el mediocampo, luego de una serie de frustraciones.
El Millonario viene de una semana cargada de golpes: la eliminación de la Copa Libertadores frente a Palmeiras y la caída en el Monumental ante el Malevo encendieron las alarmas en Núñez. En ese contexto, el cruce ante la Academia aparece como una gran oportunidad para cambiar la imagen y seguir en carrera por un título local.
Para este encuentro, el entrenador planea modificaciones en distintas líneas. Gonzalo Montiel ingresaría por Fabricio Bustos en el lateral derecho, mientras que Lautaro Rivero pelea un lugar en la zaga junto a Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz. Por la izquierda, se mantendría Marcos Acuña.
La situación de Enzo Pérez es la gran incógnita: el mediocampista arrastra un corte en la rodilla que le obligó a recibir siete puntos de sutura tras el choque con Palmeiras. Los riesgos médicos de una infección lo ponen más afuera que adentro, por lo que Juan Carlos Portillo aparece como principal alternativa.
En la creación, Nacho Fernández y Facundo Colidio compiten por un lugar en el once inicial, lo que pone en duda la presencia de Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja, ambos cuestionados por el flojo nivel mostrado en los últimos partidos. A pesar de los cambios de nombres, Gallardo mantendría el esquema táctico que utilizó en la Copa Libertadores, a pesar de las críticas de los hinchas tras la derrota con Riestra.
La posible alineación de River para enfrentar a Racing por Copa Argentina
Si bien falta la confirmación oficial, River saldría a la cancha este jueves 2 de octubre a las 18 horas con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.
