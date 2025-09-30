Los 11 de Marcelo Gallardo para la "final" contra Racing por Copa Argentina

La situación de Enzo Pérez es la gran incógnita: el mediocampista arrastra un corte en la rodilla que le obligó a recibir siete puntos de sutura tras el choque con Palmeiras. Los riesgos médicos de una infección lo ponen más afuera que adentro, por lo que Juan Carlos Portillo aparece como principal alternativa.

En la creación, Nacho Fernández y Facundo Colidio compiten por un lugar en el once inicial, lo que pone en duda la presencia de Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja, ambos cuestionados por el flojo nivel mostrado en los últimos partidos. A pesar de los cambios de nombres, Gallardo mantendría el esquema táctico que utilizó en la Copa Libertadores, a pesar de las críticas de los hinchas tras la derrota con Riestra.

La posible alineación de River para enfrentar a Racing por Copa Argentina

Si bien falta la confirmación oficial, River saldría a la cancha este jueves 2 de octubre a las 18 horas con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.