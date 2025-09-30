River y su peor racha en 15 años: el antecedente del 2010 con Astrada y cuatro caídas seguidas

El siguiente compromiso fue un 0-0 ante Atlético Tucumán en el Norte, resultado que no alcanzó para sostener al entrenador. Daniel Passarella, presidente del club en ese momento, decidió ponerle fin al ciclo de Astrada y designó a Ángel Cappa como su reemplazante.

A diferencia de 2010, cuando la crisis deportiva desembocó en la promoción y posterior descenso a la B Nacional, la situación actual de River no tiene las mismas implicancias. Sin embargo, la estadística une a ambos procesos: después de 15 años, el club volvió a atravesar una serie de cuatro derrotas consecutivas.

Los equipos de River en los cuatro partidos perdidos en fila en 2010:

Boca 2 - River 0 (25/03/2010): Daniel Vega; Paulo Ferrari, Alexis Ferrero, Gustavo Cabral, Juan Manuel Díaz; Rodrigo Rojas, Oscar Ahumada, Matías Almeyda, Marcelo Gallardo; Gustavo Canales y Rogelio Funes Mori.

River 0 - Argentinos 1 (29/03/2010): Daniel Vega; Paulo Ferrari, Alexis Ferrero, Gustavo Cabral, Juan Manuel Díaz; Gustavo Affranchino, Matías Almeyda, Roberto Pereyra; Rodrigo Rojas; Gustavo Canales y Rogelio Funes Mori.

Lanús 1 - River 0 (04/04/2010): Daniel Vega; Paulo Ferrari, Alexis Ferrero, Gustavo Cabral, Juan Manuel Díaz; Facundo Affranchino, Matías Abelairas, Oscar Ahumada, Roberto Pereyra; Mauro Rosales y Rogelio Funes Mori.

River 0 - Newell's 1 (07/04/2010): Daniel Vega; Nicolás Sánchez, Alexis Ferrero, Facundo Quiroga; Facundo Affranchino, Matías Almeyda, Matías Abelairas, Mauro Díaz; Ariel Ortega, Daniel Villalva; Gustavo Canales.