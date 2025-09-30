River y su peor racha en 15 años: el antecedente del 2010 con Astrada y cuatro caídas seguidas
El equipo de Marcelo Gallardo sufrió cuatro derrotas consecutivas, algo que no ocurría desde 2010, cuando el ciclo de Leonardo Astrada llegó a su fin.
La caída de River ante Palmeiras en cuartos de final de la Copa Libertadores, sumada a los tropiezos frente a Atlético Tucumán y Riestra, marcaron un registro inédito en el ciclo de Marcelo Gallardo: cuatro derrotas seguidas. Para encontrar un antecedente similar hay que retroceder hasta 2010, cuando el equipo era dirigido por Leonardo Astrada.
La situación en ese entonces era mucho más delicada. El Millonario necesitaba engrosar el promedio para evitar complicaciones con el descenso, luego de la última posición en el Apertura 2008 bajo la conducción de Diego Simeone y de un flojo paso de Néstor Gorosito en 2009. Astrada, en su segundo ciclo, no conseguía darle regularidad al equipo.
En las primeras nueve fechas del Torneo Clausura 2010, el conjunto sumaba tres triunfos, tres empates y tres derrotas, ubicándose en la mitad de la tabla. Todo cambió en la visita a Boca, en un superclásico disputado el 25 de marzo y postergado por lluvia. Allí, el Xeneize se impuso 2-0 con dos goles de Gary Medel.
Ese golpe en la Bombonera fue apenas el inicio de la peor racha: River perdió 0-1 ante Argentinos Juniors en el Monumental, 0-1 frente a Lanús en La Fortaleza y 0-1 contra Newell’s en Núñez. En cuatro partidos consecutivos, el equipo no pudo marcar un solo gol.
El siguiente compromiso fue un 0-0 ante Atlético Tucumán en el Norte, resultado que no alcanzó para sostener al entrenador. Daniel Passarella, presidente del club en ese momento, decidió ponerle fin al ciclo de Astrada y designó a Ángel Cappa como su reemplazante.
A diferencia de 2010, cuando la crisis deportiva desembocó en la promoción y posterior descenso a la B Nacional, la situación actual de River no tiene las mismas implicancias. Sin embargo, la estadística une a ambos procesos: después de 15 años, el club volvió a atravesar una serie de cuatro derrotas consecutivas.
Los equipos de River en los cuatro partidos perdidos en fila en 2010:
- Boca 2 - River 0 (25/03/2010): Daniel Vega; Paulo Ferrari, Alexis Ferrero, Gustavo Cabral, Juan Manuel Díaz; Rodrigo Rojas, Oscar Ahumada, Matías Almeyda, Marcelo Gallardo; Gustavo Canales y Rogelio Funes Mori.
- River 0 - Argentinos 1 (29/03/2010): Daniel Vega; Paulo Ferrari, Alexis Ferrero, Gustavo Cabral, Juan Manuel Díaz; Gustavo Affranchino, Matías Almeyda, Roberto Pereyra; Rodrigo Rojas; Gustavo Canales y Rogelio Funes Mori.
- Lanús 1 - River 0 (04/04/2010): Daniel Vega; Paulo Ferrari, Alexis Ferrero, Gustavo Cabral, Juan Manuel Díaz; Facundo Affranchino, Matías Abelairas, Oscar Ahumada, Roberto Pereyra; Mauro Rosales y Rogelio Funes Mori.
- River 0 - Newell's 1 (07/04/2010): Daniel Vega; Nicolás Sánchez, Alexis Ferrero, Facundo Quiroga; Facundo Affranchino, Matías Almeyda, Matías Abelairas, Mauro Díaz; Ariel Ortega, Daniel Villalva; Gustavo Canales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario