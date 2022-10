Matías Gallardo lloró al hablar de la decisión de su padre

"Es un día especial para nosotros. Ya me emociono porque es un día importante tanto para mí como para mi viejo", comenzó diciendo con la voz notablemente quebrada.

Luego, agregó: "Se me llenan los ojos de lágrimas porque hoy vamos a vivir algo muy lindo, muy emotivo".

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1581688962581598209 "HOY VAMOS A VIVIR ALGO MUY LINDO, MUY EMOTIVO", Matías Gallardo, muy emocionado por el adiós de su papá como DT de River. Además, afirmó que se enteró de la noticia media hora antes de la conferencia. pic.twitter.com/m5dAtAKCyQ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2022

Sobre cómo tomo esta noticia, Matías contó: "No te miento, me enteré media antes de la conferencia de prensa. Fue una tristeza llena de alegría porque vivimos momentos muy lindos con toda mi familia que no los vamos a olvidar nunca".