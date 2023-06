En medio de la polémica, Gallego Méndez dirigió su primera práctica en Vélez

El lugar de Méndez en Vélez estaba ocupado de manera transitoria por Marcelo Bravo, quien dejó un mensaje antes de volver a la División Reserva: "Quiero agradecerle a mi equipo de trabajo que estuvo siempre desde el día uno dejando todo. A los hinchas por bancarnos y a toda la gente del club por esta oportunidad. No me voy a rendir y voy a trabajar más que nunca porque me espera la reserva, que era mi lugar".

"Gracias eternas, siempre voy a ir por más porque algún día voy a tener esa revancha. Vamos Vélez, que de esta salimos", concluyó en su cuenta de Instagram.

Vélez (18 unidades) está en este momento en el 26to. puesto y debiera jugar un partido desempate con Banfield para definir el descenso por esta vía aunque es real que todavía quedan 60 puntos en juego, entre las seis fechas restantes de la Liga Profesional y la Copa de la Liga.

El conjunto velezano, que ya no contará con el delantero Lucas Pratto -rescindió contrato y es pretendido por San Lorenzo y Sarmiento de Junín-, recibirá este viernes a un hundido y casi condenado al descenso Arsenal de Sarandí, desde las 21.30 en el José Amalfitani.