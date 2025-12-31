¿De qué jugador de trata? El futbolista que pasó por Independiente y se hizo influencer
Campeón en Perú y con un paso por Europa, este exjugador tiene más de 200 mil seguidores en Instagram. Los detalles en la nota.
Luis Guadalupe fue uno de los grandes referentes del fútbol peruano, donde consagró campeón defendiendo los colores de Universitario de Deportes en dos oportunidades. Luego de su gran irrupción en Perú, dio el salto a la Argentina para jugar en uno de los clubes más grandes del continente: Independiente.
Tras una extensa carrera con pasos por distintos destinos, el exdefensor se retiró del fútbol profesional y encontró un nuevo rumbo en las redes sociales. Actualmente es una figura muy seguida en Instagram, donde comparte su día a día y se convirtió en uno de los influencers más reconocidos de Perú con más de 200 mil seguidores.
Luis Guadalupe y su paso por el fútbol
Guadalupe dio sus primeros pasos en el fútbol formativo dentro de la Academia Deportiva Cantolao, donde su rendimiento llamó la atención de grandes equipos locales. Su estreno se produjo a mediados de los años 90 con Universitario de Deportes, el club con el que siempre estuvo identificado y con el que alcanzó títulos importantes hacia el final de la década.
A fines de los 90 llegó su oportunidad en el exterior cuando se sumó a Independiente. En Avellaneda tuvo algunas apariciones destacadas, incluido un gol a Corinthians, aunque nunca terminó de afirmarse en el equipo.
Tras un regreso fugaz a Universitario, continuó su carrera en el fútbol europeo, más precisamente en ligas de Bélgica y Grecia. En el tramo final de su recorrido volvió a Perú, donde pasó por varios equipos del torneo local hasta que en 2015 decidió retirarse de la actividad profesional, cerrando una carrera extensa y sólida.
Su vida después del retiro
Tras dejar la actividad profesional, Guadalupe ganó reconocimiento fuera de las canchas en Perú. Participó en programas de televisión, lanzó un emprendimiento gastronómico y se vinculó con marcas de alcance internacional. Además, mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte su día a día con una comunidad que supera los 200 mil seguidores.
