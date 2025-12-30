Ola de calor: refuerzan la red de asistencia y amplían los espacios de alivio para los vecinos

El operativo incluye también la ampliación de los servicios en las 17 Estaciones Saludables ubicadas en parques y plazas, donde se brinda hidratación y controles básicos, especialmente orientados a niños y personas mayores de 65 años, considerados los principales grupos de riesgo ante las altas temperaturas. La situación es monitoreada de manera permanente para adaptar las acciones según la evolución del clima y las necesidades detectadas en cada barrio.

ciudad ola de calor 1

Desde el SAME, su titular Alberto Crescenti advirtió que el golpe de calor constituye una emergencia médica y destacó la importancia de contar con una política pública sólida para estos escenarios. Además, llamó a la población a extremar cuidados, sobre todo durante celebraciones y eventos, recordando que el consumo de alcohol puede agravar los efectos del calor.

Los refugios climáticos ofrecen asistencia básica, como agua y espacios climatizados, con personal capacitado para la atención inicial. En caso de síntomas graves o malestar persistente, se recomienda acudir a un centro de salud o comunicarse de inmediato con el SAME a través del 107. Para conocer el refugio más cercano, los vecinos pueden consultar a través de Boti, el WhatsApp oficial de la Ciudad, o acceder al mapa disponible en el sitio web del Gobierno porteño.