Ola de calor: refuerzan la red de asistencia y amplían los espacios de alivio para los vecinos
Ante el alerta naranja por altas temperaturas, el Gobierno porteño puso en marcha un operativo integral que incluye más refugios climáticos, guardias preventivas y el fortalecimiento de los servicios de emergencia.
La Ciudad de Buenos Aires activó un dispositivo especial de prevención y respuesta frente a la intensa ola de calor que afecta al distrito y a gran parte del país. Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera un alerta naranja por temperaturas extremas, las autoridades porteñas pusieron en funcionamiento un plan coordinado para reducir los riesgos sanitarios y brindar asistencia inmediata a la población, en especial a los grupos más vulnerables.
Uno de los ejes centrales del operativo es la ampliación de la red de refugios climáticos, que pasó de poco más de 80 espacios a más de 250 distribuidos estratégicamente en todo el territorio porteño. Estos puntos están pensados para que los vecinos puedan resguardarse del calor, hidratarse y descansar en ambientes adecuados mientras realizan sus actividades diarias.
La red incluye tanto espacios cerrados —como edificios públicos, bibliotecas, museos, sedes comunales y centros de salud— como áreas al aire libre con abundante sombra y vegetación, entre ellas parques y reservas naturales. En paralelo, se reforzaron todos los equipos de emergencia que dependen de la Ciudad. El SAME intensificó su cobertura, incluyendo servicios aéreos y nocturnos, mientras que Bomberos y Defensa Civil mantienen guardias activas para intervenir ante cualquier eventualidad.
También se dispusieron operativos preventivos por posibles cortes de energía eléctrica en zonas críticas, con generadores propios listos para actuar ante situaciones urgentes, como personas electrodependientes, adultos mayores o emergencias en edificios.
Durante una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, subrayó que el plan responde a una estrategia integral y sostenida en el tiempo. Señaló que los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y que la Ciudad cuenta con un esquema de trabajo profesional y coordinado para enfrentarlos. Además, remarcó que el sistema está preparado para actuar con rapidez y eficacia ante cualquier situación que ponga en riesgo la salud de los vecinos.
El operativo incluye también la ampliación de los servicios en las 17 Estaciones Saludables ubicadas en parques y plazas, donde se brinda hidratación y controles básicos, especialmente orientados a niños y personas mayores de 65 años, considerados los principales grupos de riesgo ante las altas temperaturas. La situación es monitoreada de manera permanente para adaptar las acciones según la evolución del clima y las necesidades detectadas en cada barrio.
Desde el SAME, su titular Alberto Crescenti advirtió que el golpe de calor constituye una emergencia médica y destacó la importancia de contar con una política pública sólida para estos escenarios. Además, llamó a la población a extremar cuidados, sobre todo durante celebraciones y eventos, recordando que el consumo de alcohol puede agravar los efectos del calor.
Los refugios climáticos ofrecen asistencia básica, como agua y espacios climatizados, con personal capacitado para la atención inicial. En caso de síntomas graves o malestar persistente, se recomienda acudir a un centro de salud o comunicarse de inmediato con el SAME a través del 107. Para conocer el refugio más cercano, los vecinos pueden consultar a través de Boti, el WhatsApp oficial de la Ciudad, o acceder al mapa disponible en el sitio web del Gobierno porteño.
