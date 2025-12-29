Calor insoportable en Buenos Aires: cuál es la sensación térmica esperada para este miércoles 31 de diciembre
El Servicio Meteorológico advirtió que la temperatura máxima se ubicará en 38 grados, pero la sensación térmica estará por encima de esa marca. Los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vive horas sofocantes debido a una intensa ola de calor, que perdurará hasta este miércoles 31 de diciembre, el último día del año. Lo cierto es que el dato más preocupante para las próximas horas es el de la sensación térmica, dado que la temperatura oficial rondará los 38 grados.
De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversos pronósticos extendidos, estos son los detalles clave para la última jornada del año.
Cuál es la sensación térmica esperada para este miércoles 31 de diciembre
Se viene un clima bravo para los dos últimos días del año: este martes 30, el termómetro oscilará entre los 26° y 37°, mientras que el miércoles 31, la temperatura mínima rondará los 27° y la máxima se ubicará en 38°. De manera que la celebración de fin de año deberá ser con pileta, aire acondicionado o un ventilador gigante.
Sin embargo, el dato más preocupante de la última jornada del 2025 es la sensación térmica que, como se sabe, siempre se ubica por encima de la temperatura oficial. De hecho, para este miércoles se estima que alcance picos de entre 38° y 40° debido a la alta humedad y la persistencia de una masa de aire cálido.
Recomendaciones ante el calor extremo
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
