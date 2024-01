La inesperada respuesta de Garnacho al elegir entre Messi y Cristiano Ronaldo

Pero Speed no aflojó, y el jugador entonces le preguntó: "¿por qué no te gusta Messi, qué pasó con él?".

"En 2018 conocí a Messi. Le pedí una foto y me dijo que ‘no, no me gustas’", contó el streamer, y se cerró a cualquier explicación de Garnacho sobre las bondades del Capitán de la Selección en la cancha, ya sea con Argentina, el Barcelona, el PSG o el Inter de Miami, su club actual.

"No, no", lo rechazó Speed. "Es 50/50. A veces juega bien a veces no es así. Por eso no pudo poner todos mis huevos en una sola canasta. Yo creo que Ronaldo es un mejor jugador", acotó.

Esta no es la primera vez que Speed se pone la camiseta del team Cristiano Ronaldo y aprovecha para criticar a Messi. Hasta se volvió viral por su reacción cuando el rosarino ganó su último Balón de Oro.