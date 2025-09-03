Franco Colapinto en la Fórmula 1: días, horarios y detalles del Gran Premio de Italia en Monza
El piloto argentino volverá a correr en el trazado italiano donde debutó en la categoría, tras un fin de semana con sabor agridulce en Zandvoort.
Franco Colapinto afronta uno de los desafíos más especiales de su temporada en Fórmula 1: el Gran Premio de Italia en Monza. El joven de Pilar llega a la histórica pista italiana tras haber conseguido su mejor resultado desde que forma parte de Alpine, al finalizar en el undécimo puesto en los Países Bajos.
Aquella carrera dejó sentimientos encontrados: estuvo cerca de meterse en la zona de puntos, pero la estrategia del equipo y la interferencia de Pierre Gasly en los giros finales le impidieron alcanzar el objetivo. Monza, sin embargo, le trae recuerdos muy particulares: fue en ese mismo circuito donde debutó en la F1 en 2024, cuando reemplazó a Logan Sargeant en Williams y completó la carrera en la duodécima posición.
Ahora, en la fecha número 15 del calendario, tendrá la oportunidad de volver a girar en un escenario que combina tradición, velocidad y emociones. Su adaptación a la máxima categoría no fue sencilla. Tras debutar en Emilia-Romaña con un 16° puesto, pasó por altibajos en circuitos como Mónaco, España, Canadá, Austria y Hungría, además de sufrir problemas mecánicos que lo relegaron en Bélgica y le impidieron largar en Gran Bretaña.
Sin embargo, la sensación es que el piloto argentino va consolidando su lugar en la escudería francesa, pese a que el equipo atraviesa un año difícil y marcha último en el Campeonato de Constructores.
Este fin de semana también marcará un cambio en la estructura de la escudería: Steve Nielsen asumirá oficialmente como jefe de equipo, tras el proceso de transición encabezado por Flavio Briatore. La expectativa es que su llegada aporte orden en un año donde los resultados han estado muy lejos de lo esperado.
Se viene el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Colapinto
Monza será además un escenario de celebración histórica: se cumplen 75 años del primer Gran Premio de Fórmula 1 disputado allí. El circuito, de alta velocidad y con 11 curvas, promete emociones fuertes, aunque las características del trazado no siempre favorecieron a Alpine. Con todo, Franco buscará capitalizar la experiencia reciente y dar un paso más hacia su primer gran objetivo: sumar puntos en la temporada.
Viernes 7 de septiembre
- Práctica Libre 1: 8:30
- Práctica Libre 2: 12:00
Sábado 8 de septiembre
- Práctica Libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 9 de septiembre
- Carrera principal a 53 vueltas: 10:00
El rendimiento de Colapinto en esta temporada de la F1
- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- GP de España: llegó en el 15° lugar
- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
Así está el Campeonato de Constructores de la F1 hasta hoy
- McLaren: 584 puntos
- Ferrari: 260 puntos
- Mercedes: 248 puntos
- Red Bull: 214 puntos
- Williams: 80 puntos
- Aston Martin: 62 puntos
- Racing Bulls: 60 puntos
- Sauber: 51 puntos
- Haas: 44 puntos
- Alpine: 20 puntos
El calendario completo: qué carreras faltan por correrse
- GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10:00
- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8:00
- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9:00
- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14:00
- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16:00
- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17:00
- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11:00
- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14:00
- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1:00
- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11:00
- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13:00
- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10:00
* Todos los horarios son de Argentina
