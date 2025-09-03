Franco Colapinto en la Fórmula 1: días, horarios y detalles del Gran Premio de Italia en Monza

Este fin de semana también marcará un cambio en la estructura de la escudería: Steve Nielsen asumirá oficialmente como jefe de equipo, tras el proceso de transición encabezado por Flavio Briatore. La expectativa es que su llegada aporte orden en un año donde los resultados han estado muy lejos de lo esperado.

Se viene el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Colapinto

Monza será además un escenario de celebración histórica: se cumplen 75 años del primer Gran Premio de Fórmula 1 disputado allí. El circuito, de alta velocidad y con 11 curvas, promete emociones fuertes, aunque las características del trazado no siempre favorecieron a Alpine. Con todo, Franco buscará capitalizar la experiencia reciente y dar un paso más hacia su primer gran objetivo: sumar puntos en la temporada.

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00

El rendimiento de Colapinto en esta temporada de la F1

GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto GP de España: llegó en el 15° lugar GP de Canadá: terminó en el puesto 13 GP de Austria: terminó en el puesto 15 GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar GP de Hungría: llegó en el 18° lugar GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

Así está el Campeonato de Constructores de la F1 hasta hoy

McLaren: 584 puntos Ferrari: 260 puntos Mercedes: 248 puntos Red Bull: 214 puntos Williams: 80 puntos Aston Martin: 62 puntos Racing Bulls: 60 puntos Sauber: 51 puntos Haas: 44 puntos Alpine: 20 puntos

El calendario completo: qué carreras faltan por correrse

GP de Italia : domingo 7 de septiembre a las 10:00

: domingo 7 de septiembre a las 10:00 GP de Azerbaiyán : domingo 21 de septiembre a las 8:00

: domingo 21 de septiembre a las 8:00 GP de Singapur : domingo 5 de octubre a las 9:00

: domingo 5 de octubre a las 9:00 Sprint del GP de Estados Unidos : sábado 18 de octubre a las 14:00

: sábado 18 de octubre a las 14:00 GP de Estados Unidos : domingo 19 de octubre a las 16:00

: domingo 19 de octubre a las 16:00 GP de México : domingo 26 de octubre a las 17:00

: domingo 26 de octubre a las 17:00 Sprint del GP de San Pablo : sábado 8 de noviembre a las 11:00

: sábado 8 de noviembre a las 11:00 GP de San Pablo : domingo 9 de noviembre a las 14:00

: domingo 9 de noviembre a las 14:00 GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1:00

: domingo 23 de noviembre a la 1:00 Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11:00

: sábado 29 de noviembre a las 11:00 GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13:00

: domingo 30 de noviembre a las 13:00 GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10:00

* Todos los horarios son de Argentina