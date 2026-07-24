Gastón Edul cambia el micrófono por los guantes: el periodista peleará en La Velada del Año 6
Tras acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026, el reconocido cronista deportivo afrontará uno de los desafíos más llamativos de su carrera cuando enfrente al español Edu Aguirre.
Acostumbrado a informar desde la concentración de la Selección Argentina y a cubrir los principales torneos internacionales, Gastón Edul vivirá este sábado una experiencia completamente distinta. El periodista deportivo será uno de los protagonistas de La Velada del Año 6, donde dejará de lado el trabajo periodístico para subirse al ring y enfrentar al español Edu Aguirre en uno de los combates con mayor repercusión de toda la cartelera.
El enfrentamiento llega pocos días después de la final del Mundial 2026, certamen que Edul siguió de cerca junto al seleccionado argentino. Una vez finalizada la competencia, viajó directamente hacia Sevilla para completar la última etapa de su preparación con vistas a un evento que reunirá a millones de espectadores alrededor del planeta.
La pelea se desarrollará este sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, dentro de una programación que incluirá diez combates, espectáculos musicales y distintas actividades. El evento comenzará a las 14:00 y podrá verse de manera gratuita mediante los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok LIVE.
¿Quién es Gastón Edul y cuántos años tiene?
Nacido en el barrio porteño de San Cristóbal, Gastón tiene 30 años y construyó su carrera dentro del periodismo deportivo hasta transformarse en una de las caras más reconocidas de las coberturas de la Selección Argentina. Su crecimiento se consolidó durante el Mundial de Qatar 2022, cuando sus informes diarios, entrevistas y primicias lo posicionaron como una referencia para miles de seguidores tanto en televisión como en redes sociales.
Con el paso del tiempo, su presencia digital también aumentó de manera considerable, ampliando su alcance más allá del periodismo tradicional. Esa popularidad fue uno de los motivos por los que Ibai Llanos lo convocó para integrar la cartelera de la sexta edición del evento.
¿Por qué pelea contra Edu Aguirre?
Del otro lado estará Edu Aguirre, periodista español integrante de El Chiringuito, conocido por su cercanía con Cristiano Ronaldo y por defender históricamente al futbolista portugués en el debate futbolístico con Lionel Messi. Precisamente esa rivalidad mediática terminó trasladándose al cuadrilátero.
Durante los últimos años ambos protagonizaron numerosos intercambios públicos relacionados con la actualidad del fútbol internacional y, especialmente, durante el reciente Mundial 2026. Esa competencia dialéctica terminó convirtiéndose en uno de los principales atractivos de La Velada del Año, donde ambos buscarán resolver la disputa con los guantes puestos.
El combate aparece señalado como uno de los más esperados por los organizadores y por los seguidores del evento, no solo por la popularidad de ambos periodistas sino también por el componente simbólico que representa el histórico enfrentamiento futbolero entre Argentina y España.
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