Gastón Edul cambia el micrófono por los guantes: el periodista peleará en La Velada del Año 6

¿Por qué pelea contra Edu Aguirre?

Del otro lado estará Edu Aguirre, periodista español integrante de El Chiringuito, conocido por su cercanía con Cristiano Ronaldo y por defender históricamente al futbolista portugués en el debate futbolístico con Lionel Messi. Precisamente esa rivalidad mediática terminó trasladándose al cuadrilátero.

Durante los últimos años ambos protagonizaron numerosos intercambios públicos relacionados con la actualidad del fútbol internacional y, especialmente, durante el reciente Mundial 2026. Esa competencia dialéctica terminó convirtiéndose en uno de los principales atractivos de La Velada del Año, donde ambos buscarán resolver la disputa con los guantes puestos.

El combate aparece señalado como uno de los más esperados por los organizadores y por los seguidores del evento, no solo por la popularidad de ambos periodistas sino también por el componente simbólico que representa el histórico enfrentamiento futbolero entre Argentina y España.