Otra noche para el olvido: Edwin Cardona fue expulsado en la eliminación de Atlético Nacional

El volante ya había estado en el centro de la tormenta en el duelo de ida disputado en el Atanasio Girardot. Allí, Cardona falló dos penales y se convirtió en el blanco de las críticas por el empate sin goles que dejó abierta la serie. En la revancha en Brasil, cuando parecía tener la oportunidad de redimirse, volvió a quedar envuelto en la controversia.