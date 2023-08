Insólito: Federico Gattoni no tiene lugar y Sevilla podría cederlo a préstamo

El zaguero argentino Federico Gattoni parece no tener asegurado su futuro en el Sevilla de España pese a que llegó hace un par de meses, ya que el director deportivo, Ramón Rodríguez Verdejo, conocido como "Monchi" y encargado de llevarlo al LaLiga, ya no trabaja en el club y el entrenador José Luis Mendilibar no lo tiene en su planes.