Gerardo Martino y el futuro de México: "Ahora el partido con Argentina es decisivo"

El "Tata" aseguró que no modificó su esquema, tras conocer la derrota de Argentina ante Arabia Saudita por 2 a 1 a primera hora y que son los otros dos integrantes del Grupo C. "No modificamos nada, lo que pasa es que en la cabeza de los futbolistas juega, sabías que ganar era imprescindible, pero también sabíamos que Argentina había perdido y que era un resultado que el rival, por la forma de jugar, nos podía hacer daño", agregó.

Luego comentó el penal que Guillermo Ochoa le detuvo a Robert Lewandowski, y destacó la actuación de su arquero: "Eso muy bueno, porque fue prácticamente la única llegada que tuvo Polonia en el partido. Fue muy difícil el partido de jugarlo después del resultado que hubo temprano, creo que lo buscamos bien, nunca perdimos el orden. Considero que en el primer tiempo debimos irnos ganando y el segundo ya fue más parejo".

El técnico, que dirigió a la selección nacional en la Copa América del 2016, mencionó que con los ingresos de Charly Rodríguez y Raúl Jiménez le dieron más claridad a la selección mexicana. "Las dos variantes nos dieron frescura. Henry había hecho un gran desgaste y con Carlitos necesitábamos agarrar la pelota".

México se enfrentará a Argentina el próximo sábado en un duelo que resultará vital para las aspiraciones de ambas selecciones en el Grupo C que comparten con Polonia y Arabia Saudita.