Nico Sánchez se disculpó con el Tata Martino tras el fuerte audio que se filtró: "Soy tan argentino como ellos"

La situación se dio a conocer luego de que se filtrara un audio del ex Godoy Cruz contando lo ocurrido en la zona mixta y tuvo duras palabras contra el capitán de Inter y el técnico.

A raíz de esto, Nico Sánchez hizo un video para pedir disculpas al Tata Martino por sus dichos y explicar en qué contexto se difundió su audio.

“Me hago presente con este video para hablar del audio que se viralizó en el día de hoy. Podría haber elegido esconderme atrás de un texto, un párrafo o que el club actuara por mí. Pero preferí grabarme y utilizar este medio para poner la cara, obviamente. Para que se vea que las palabras que diré salen de mi boca y para hacerme cargo", dijo.

VIDEO Las disculpas de Nico Sánchez al Tata Martino

Y, agregó: "El audio explicó detalladamente lo que sucedió finalizado el partido. En la zona mixta, fuera de los vestidores, tal cual lo detallé en este audio. Es un audio que mandé a mi círculo íntimo, a mi entorno privado. Pero bueno, lejos de enojarme con ellos, es un error mío. No me había sucedido nunca. Me servirá de aprendizaje para más adelante".

"Entiendo que al hacerse público este audio mucha gente puede sentirse ofendida o tocada. Entiendo que el entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona que no conozco, y a la que me referí de una manera irrespetuosa. Así que le ofrezco mis disculpas. Espero que sepa entenderme. Yo soy tan argentino como ellos. Y voy a defender siempre a mi club. Así que sin más nada que agregar, creo que está todo explicado en el audio que se viralizó. Acá estoy para poner la cara y hacerse cargo", cerró.