Tata Martino aseguró que Lionel Messi "llegará bien" a las Eliminatorias

Messi entró para jugar la última media hora y sobre el final convirtió el gol para el 2-0 definitivo.

"Tratándose de él ya nada sorprende aunque es muy difícil poder ver a Cremaschi rodeado de defensores, pero él lo encuentra y después define el partido", destacó el entrenador rosarino.

El DT de Inter Miami confirmó que Messi jugará los próximos dos partidos y luego será liberado: el miércoles ante Nashville, de local, y el domingo contra Los Ángeles FC, de visitante.

Los fanáticos que estuvieron en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey pidieron por Messi desde el inicio del partido pero Martino advirtió que no cambiará su plan pese a la presión del público.

"Entiendo el deseo de la gente de verlo jugar, en todos los lugares nos pasará esto. Nosotros no nos podemos separar del plan e hipotecar el físico de Leo porque no estamos para reventar al jugador. No tengo que pedir disculpas a la gente pero entiendo las exigencias", afirmó el experimentado entrenador con pasado en las selecciones de Paraguay, Argentina y México.

Consultado por las críticas que recibe el nivel de la MLS, el "Tata" aseguró que Messi eleva el nivel de la competencia.

"Si la comparamos con Europa, estamos lejos pero también es cierto que yo vi muchos jugadores venir en las mismas condiciones y ninguno hizo la diferencia que hace 'Leo'", subrayó.