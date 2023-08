La autocrítica de Germán Portanova tras la eliminación de Argentina del Mundial femenino

El DT, en su primer Mundial, agregó que el grupo mostró "ganas de perseverar. Desde afuera tal vez no se reconoce tanto lo que hicieron pero no es fácil clasificar a un Mundial y competir, dejan muchísimo".

"Espero que las que vengan tengan actitud de lucha y de querer crecer constantemente y seguir ese camino. Y Dios quiera que podamos tener revancha y poder mejorar lo que hicimos en este Mundial", apuntó.

argentina suecia 2.jpg

"Estoy orgulloso de las jugadoras que dieron todo y quedaron vacías. Creo que podemos dormir tranquilos pero estamos tristes porque realmentge teníamos ilusión de ganar y clasificar. Esto continúa", añadió.

Para Portanova, "el balance es positivo desde los tres partidos. Tuvimos aciertos y errores pero yendo a buscar dentro de nuestras posibildades y jugando. En los tres partidos hicimos mucho de lo que veníamos trabajando y se clasificó Sudáfrica, lo que marca que el grupo era muy difícil".

"El entusiasmo y empuje que nos dan las jugadoras de seguir, de tener un funcionamiento, de saber cómo jugarle a un africano, a una selección europea que compite, a una potencia, todo nos sirve mucho para lo que viene", aseguró.

argentina suecia.jpg

Sobre las jugadoras que dejarán la Selección, como el caso de Estefanía Banini, Portanova comentó que "es una jugadora increíble. Gracias a Dios tuve la posibilidad de dirigirla. Es más de lo que piensan, cómo entrena y la cabeza que tiene, tengo una profunda admiración de cómo vive el fútbol y lo profesional que es. Deja un montón desde su calidad, creo que no hay una con su calidad, esperemos que surja alguna rápidamente".

El entrenador aclaró que "hubo emoción de jugadoras porque tal vez fue su último Mundial. Queremos que la joven haga ese click de que tenemos que entrenarnos mejor, cuidarnos más, ser más profesionales y dar el doble de esfuerzo para competir".

german portanova 1.jpg

Con respecto a los hinchas argentinos que acompañaron al seleccionado en los tres partidos, Portanova dijo que "la gente fue increíble, en las tres ciudades, Auckland, Dunedin y Hamilton, fuimos locales. No tengo palabras, recibimos muchos mensajes de apoyo desde Argentina también del fútbol femenino que nos decían que éste es el camino, lo que me da fuerzas para seguir. Hay tristeza porque no se logró lo que queríamos pero entendimos que se intentó todo".

Portanova admitió que "la parte física es un déficit que tenemos a la hora de competir, ahora que comienzan campeonatos a edades tempranas se puede mejorar pero en genética no tenemos jugadora potente o veloz, Las jugadas no terminan con la profundidad que queremos pero nos tiene que ayudar la preparación y la genética. Es una cuenta pendiente el físico de la jugadora argentina".

Sobre el futuro, el técnico contó que "habrá un recambio obligatorio e incorporaremos jóvenes para ver cómo compiten, seguirlas. No es fácil porque hay muchas diferencias entre el fútbol argentino y en las que juegan afuera pero hay que buscarle la vuelta, esperemos que surjan jugadoras rápidas y potentes".

Por último, el DT de 49 años consideró que "aprendí un montón" en su primera Copa del Mundo y le volvió a agradecer a sus jugadoras por "dejar todo".