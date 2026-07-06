Klopp, contra Infantino y Trump en pleno Mundial 2026: "El fútbol es nuestro, no de ellos"
El futuro entrenador de Alemania cuestionó la decisión de la FIFA de levantar la suspensión al delantero de Estados Unidos y lanzó una dura crítica.
Jürgen Klopp se sumó a las críticas por la decisión de la FIFA de dejar sin efecto la suspensión de Folarin Balogun en el Mundial 2026. El futuro entrenador de la Selección de Alemania cuestionó a Gianni Infantino y Donald Trump y dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo.
La decisión de la FIFA de aplicar una suspensión condicional a Folarin Balogun, lo que le permitió quedar habilitado para disputar los octavos de final con Estados Unidos, sigue generando repercusiones. Uno de los que alzó la voz fue Jürgen Klopp, quien actualmente trabaja como comentarista para Magenta TV y en los próximos días asumirá como entrenador de la Selección de Alemania.
El alemán fue contundente al referirse a la polémica resolución y apuntó directamente contra ambos mandatarios: "Estas dos personas, que no saben nada de fútbol, no deberían meterse en esto".
Klopp también dejó en claro que, para él, la expulsión de Balogun debía mantenerse: "Fue una tarjeta roja. No hay nada que discutir. Lo lamento por Balogun, porque no fue intencional. Pero es lo que dice el reglamento". Luego, hizo referencia a las versiones que indican que la Casa Blanca habría influido en la decisión: "Si la Casa Blanca realmente intervino, entonces es absurdo. El fútbol es nuestro, no de ellos".
Jürgen Klopp, listo para iniciar una nueva etapa en Alemania
Más allá de su participación como comentarista durante el Mundial 2026, Klopp ya acordó su llegada a la Federación Alemana de Fútbol para convertirse en el sucesor de Julian Nagelsmann al frente de la Mannschaft. El entrenador dejará su cargo como Director Global de Fútbol del grupo Red Bull para iniciar un nuevo ciclo con una Alemania que buscará reconstruirse tras la eliminación sufrida frente a Paraguay en los 16avos de final de la Copa del Mundo.
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