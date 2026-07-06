Klopp, contra Infantino y Trump en pleno Mundial 2026: "El fútbol es nuestro, no de ellos"

Klopp también dejó en claro que, para él, la expulsión de Balogun debía mantenerse: "Fue una tarjeta roja. No hay nada que discutir. Lo lamento por Balogun, porque no fue intencional. Pero es lo que dice el reglamento". Luego, hizo referencia a las versiones que indican que la Casa Blanca habría influido en la decisión: "Si la Casa Blanca realmente intervino, entonces es absurdo. El fútbol es nuestro, no de ellos".