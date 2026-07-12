Alerta en Estados Unidos por Selección Argentina vs. Inglaterra: los detalles del operativo de seguridad
Las autoridades de Atlanta reconocen que se encuentran ante un desafío inédito por la magnitud del partido por las semifinales del Mundial 2026.
El cruce confirmado entre la Selección Argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 encendió las alarmas de seguridad en los Estados Unidos. El Departamento de Policía de Atlanta (APD) ya trabaja en un escenario de extrema complejidad logística y operativa para el partido de este miércoles por la noche.
Las autoridades norteamericanas, acostumbradas a la dinámica previsible de la NFL, admiten que están ante un reto inédito debido a una rivalidad histórica que trasciende por completo lo deportivo.
La mezcla de factores geopolíticos, el folclore de las hinchadas y la llegada masiva de público perfilan el encuentro como una potencial pesadilla de infraestructura si no se aplican controles rigurosos.
El peligro de la “tribuna mixta” en Selección Argentina vs. Inglaterra: la mayor preocupación
El principal dolor de cabeza para los organizadores radica en el sistema estándar de la FIFA para asignar localidades en esta instancia. A diferencia de lo que ocurre en el fútbol europeo o en la Liga Profesional argentina —donde las parcialidades se separan rígidamente mediante pulmones y vallados—, la venta oficial fomenta una distribución mayoritariamente mixta dentro del estadio.
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Distribución equitativa: Más allá de los bloques específicos para cada asociación detrás de los arcos, se prevé una división del 50% entre argentinos y británicos en todas las tribunas laterales.
Fronteras diluidas: Según informó el medio inglés Daily Mail, esto elimina las barreras de contención habituales para eventos de alto riesgo.
La necesidad de un despliegue estricto quedó en evidencia tras la viralización de videos que muestran altercados menores en los alrededores del estadio y peleas en bares locales. En uno de los registros se observa a un fanático inglés intercambiando golpes con tres hombres que vestían camisetas argentinas.
El peso de la historia y el factor migratorio
Los mandos policiales de Atlanta están al tanto de los antecedentes entre ambos países. El planeamiento estratégico de las fuerzas de seguridad contempla de manera explícita:
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El impacto de la Guerra de las Malvinas de 1982.
La carga simbólica de la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Maradona en México 1986.
El contenido del persistente cancionero argentino.
A esto se le suma la presión del flujo migratorio interno. Se espera un desplazamiento masivo de la diáspora argentina asentada en Florida y otras regiones. Miles de fanáticos viajarán a Atlanta en las próximas horas con el único objetivo de armar clima de partido, incluso sin contar con entradas para ingresar al Mercedes-Benz Stadium.
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