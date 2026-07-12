Alerta en Estados Unidos por Selección Argentina vs. Inglaterra: los detalles del operativo de seguridad

El peso de la historia y el factor migratorio

Los mandos policiales de Atlanta están al tanto de los antecedentes entre ambos países. El planeamiento estratégico de las fuerzas de seguridad contempla de manera explícita:

El impacto de la Guerra de las Malvinas de 1982.

La carga simbólica de la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Maradona en México 1986.

El contenido del persistente cancionero argentino.

A esto se le suma la presión del flujo migratorio interno. Se espera un desplazamiento masivo de la diáspora argentina asentada en Florida y otras regiones. Miles de fanáticos viajarán a Atlanta en las próximas horas con el único objetivo de armar clima de partido, incluso sin contar con entradas para ingresar al Mercedes-Benz Stadium.