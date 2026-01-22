Gianni Infantino mantuvo un encuentro con Javier Milei en Davos
El encuentro entre Javier Milei y el titular de la FIFA se dio en el marco de un encuentro protocolar en momentos en los que la relación entre la Casa Rosada y la AFA se encuentra en su punto más bajo.
El presidente Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunieron brevemente este jueves con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, en el marco de un encuentro protocolar durante el Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos, Suiza.
La reunión se dio en el contexto de la agenda internacional del mandatario y formó parte de una serie de contactos institucionales con referentes de organismos y entidades de alcance global. Si bien no trascendieron detalles sobre los temas abordados, el saludo se inscribió dentro de los vínculos formales entre el Gobierno argentino y autoridades del deporte internacional.
Infantino encabeza la FIFA desde 2016 y mantiene un rol central en la organización de las principales competencias del fútbol mundial, un ámbito históricamente relevante para la Argentina tanto en términos deportivos como simbólicos.
Javier Milei en Davos
El presidente Javier Milei firmó este jueves en Davos la integración de la Argentina al Consejo de Paz creado por su par de Estados Unidos Donald Trump en su avanzada por socavar la autoridad del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Trump firmó en el Foro de Davos la carta fundadora de su Consejo de Paz, un organismo internacional que, según dijo, trabajará en coordinación con las Naciones Unidas. Sin embargo su carta constitutiva reserva a los Estados Unidos un rol protagónico frente al secundario que ocuparán el resto de los países firmantes, consolidando así el unilateralismo que caracteriza a la gestión de Trump.
El magnate estadounidense se autoproclamó presidente vitalicio del nuevo organismo y mantendrá poder de veto sobre las resoluciones clave, consolidando así un liderazgo centralizado, unilateral que consolida el carácter decorativo del resto de los miembros.
Trump aseguró que el Consejo de la Paz tiene como propósito principal crear un espacio de negociación permanente que permita alcanzar un alto el fuego sostenible y una solución política al conflicto en Medio Oriente, con atención inmediata en Gaza y la frontera norte de Israel. Según Trump, la iniciativa busca “romper años de parálisis diplomática” y conformar una mesa reducida de líderes capaces de ejercer presión real sobre las partes involucradas.
No obstante, varios diplomáticos en Davos señalaron que el alcance del Consejo va más allá del conflicto israelí-palestino: también funcionaría como plataforma política y estratégica para fortalecer un bloque de países alineados con Washington frente a China, Rusia e Irán, y como contrapeso operativo a organismos multilaterales tradicionales como la ONU, a los que Trump volvió a criticar por su “ineficiencia crónica”.
Adhirieron al Consejo de Paz:
- Argentina
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahréin
- Bielorrusia
- Egipto
- Hungría
- Kazajstán
- Kosovo
- Marruecos
- Pakistán
- Qatar
- Arabia Saudita
- Turquía
- Indonesia
- Jordania
- Emiratos Árabes Unidos
- Uzbekistán
- Vietnam
- Israel
- Rusia
