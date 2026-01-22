Gianni Infantino mantuvo un encuentro con Javier Milei en Davos

Trump firmó en el Foro de Davos la carta fundadora de su Consejo de Paz, un organismo internacional que, según dijo, trabajará en coordinación con las Naciones Unidas. Sin embargo su carta constitutiva reserva a los Estados Unidos un rol protagónico frente al secundario que ocuparán el resto de los países firmantes, consolidando así el unilateralismo que caracteriza a la gestión de Trump.

El magnate estadounidense se autoproclamó presidente vitalicio del nuevo organismo y mantendrá poder de veto sobre las resoluciones clave, consolidando así un liderazgo centralizado, unilateral que consolida el carácter decorativo del resto de los miembros.

Trump aseguró que el Consejo de la Paz tiene como propósito principal crear un espacio de negociación permanente que permita alcanzar un alto el fuego sostenible y una solución política al conflicto en Medio Oriente, con atención inmediata en Gaza y la frontera norte de Israel. Según Trump, la iniciativa busca “romper años de parálisis diplomática” y conformar una mesa reducida de líderes capaces de ejercer presión real sobre las partes involucradas.

No obstante, varios diplomáticos en Davos señalaron que el alcance del Consejo va más allá del conflicto israelí-palestino: también funcionaría como plataforma política y estratégica para fortalecer un bloque de países alineados con Washington frente a China, Rusia e Irán, y como contrapeso operativo a organismos multilaterales tradicionales como la ONU, a los que Trump volvió a criticar por su “ineficiencia crónica”.

Adhirieron al Consejo de Paz:

Argentina

Armenia

Azerbaiyán

Bahréin

Bielorrusia

Egipto

Hungría

Kazajstán

Kosovo

Marruecos

Pakistán

Qatar

Arabia Saudita

Turquía

Indonesia

Jordania

Emiratos Árabes Unidos

Uzbekistán

Vietnam

Israel

Rusia