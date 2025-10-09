Gianni Infantino recordó a Russo: "Nos queda su impresionante fortaleza y espíritu de lucha"

El homenaje de CONMEBOL para Miguel Ángel Russo tras su muerte

Paralelamente, CONMEBOL realizó un homenaje simbólico para despedir al exentrenador de Boca. La sede de la confederación amaneció con la bandera argentina a media asta, en señal de respeto y reconocimiento por la trayectoria de Russo y su influencia en el fútbol sudamericano.

Además, Nery Alberto Pumpido, Secretario General de CONMEBOL, se trasladó a La Bombonera para participar del velorio y representar a la entidad en la despedida, destacando la trascendencia de su legado. Estas iniciativas, tanto del máximo organismo del fútbol mundial como de la casa madre del fútbol sudamericano, reflejan la dimensión de la huella que Russo dejó en el deporte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1976291805336400147&partner=&hide_thread=false #AHORA | Así luce la sede de #Conmebol con la bandera a media asta por el fallecimiento de Miguel Ángel #Russo



El Secretario General, Nery Pumpido, está en La Bombonera en representación del ente sudamericano, para dar el último adiós al DT de #Boca pic.twitter.com/RKGKUSODEi — doble amarilla (@okdobleamarilla) October 9, 2025

No se trató únicamente de sus logros y títulos, sino también del ejemplo de entrega, compromiso y fortaleza frente a la enfermedad. La conmoción generada por su muerte demuestra cómo su figura trascendió los clubes que dirigió y se convirtió en un referente del fútbol argentino, admirado y respetado por colegas, jugadores y dirigentes de todo el mundo.