El enojo de Giannis Antetokounmpo con un periodista y su visión del fracaso en el deporte

Giannis Antetokounmpo.jpg

En los Bucks, Giannis Antetokoumpo culminó su actuación con 38 puntos y 20 rebotes, apoyado por Khirs Middleton con 33. Pero eso no fue lo que llamó la atención, si no que el griego sorprendió a todos en la conferencia de prensa y mostró su enojo contra un periodista.

El colega le consultó si veía esta temporada como un "fracaso" y Giannis no se lo tomó para nada bien: "Oh, dios mío... Me hiciste la misma pregunta el año pasado. ¿Tú consigues un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? ¿Sí o no? No, cada año trabajas para conseguir algo, para conseguir una meta: un ascenso, cuidar de tu familia...", respondió.

"No es un fracaso: son pasos hacia el éxito. Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo?. Es una pregunta equivocada. No hay fracaso en el deporte. Hay días buenos y días malos, algunas días triunfas y otros no. De eso trata el deporte: no ganas siempre", agregó contundente.

Giannis Antetokounmpo.mp4

"Sabes, lo siento. No quería hacerlo personal contigo. Me preguntaste lo mismo el año pasado y el año pasado no estaba con la mentalidad correcta para responderte", dijo disculpándose ante el periodista.

Antetokoumpo no se refirió a la derrota de su equipo, sin embargo, destacó la actuación del rival diciendo que les "patearon el culo" y resaltó la performance de Jimmy Buttler, quien fue la figura con 42 tantos.