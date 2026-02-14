Gimnasia (LP) vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Una nueva edición del clásico platense tendrá lugar este domingo, cuando el Pincha visite al Lobo en el Bosque. Todos los detalles.
Este domingo, a partir de las 17:00, Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la quinta fecha del Apertura 2026.
El equipo de Fernando Zaniratto llega con una racha positiva en casa, donde se mantiene invicto y sólido. El objetivo del Lobo es claro: ratificar su fortaleza de local y borrar la mala imagen que dejó en sus últimas presentaciones como visitante.
En frente estará el Pincha, que llega con el título de campeón vigente del fútbol argentino. El partido tiene un condimento especial: el último cruce oficial fue en las semifinales del Clausura 2025, donde Estudiantes eliminó a Gimnasia antes de dar la vuelta olímpica.
El inicio de temporada para Gimnasia ha sido irregular, con dos victorias y dos derrotas. La última caída por 2-0 ante Barracas Central encendió las alarmas: el equipo mostró serias dificultades para romper defensas cerradas y Nelson Insfrán, habitualmente sólido, tuvo una tarde floja. Además, el Lobo sigue sufriendo cuando sale de su estadio, donde le cuesta imponer condiciones.
Por el lado de Estudiantes, el panorama es mucho más optimista. El vigente campeón del Clausura 2025 viene de ganarle a Riestra con un buen aporte de sus refuerzos y llega motivado por el anuncio de la estatua de Alejandro Sabella en el estadio de UNO. El equipo de Eduardo Domínguez busca repetir la superioridad mostrada en el último tiempo.
El cruce más reciente todavía pesa en el ambiente. El 8 de diciembre del año pasado, por las semifinales del torneo anterior, el Pincha se impuso 1-0 en el Bosque con gol de Tiago Palacios. Ese triunfo le permitió avanzar a la final, donde terminaría consagrándose frente a Racing.
A solo dos meses de aquel partido, los equipos vuelven a verse las caras con formaciones muy similares. El Lobo tiene la urgencia de cobrarse revancha por la eliminación, mientras que Estudiantes buscará reafirmar su hegemonía en la ciudad.
Formaciones del duelo
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Gabriel Neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Gimnasia vs. Estudiantes: datos del partido
- Hora: 17.00.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Fernando Espinoza.
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
