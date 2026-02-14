Gimnasia (LP) vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El cruce más reciente todavía pesa en el ambiente. El 8 de diciembre del año pasado, por las semifinales del torneo anterior, el Pincha se impuso 1-0 en el Bosque con gol de Tiago Palacios. Ese triunfo le permitió avanzar a la final, donde terminaría consagrándose frente a Racing.

A solo dos meses de aquel partido, los equipos vuelven a verse las caras con formaciones muy similares. El Lobo tiene la urgencia de cobrarse revancha por la eliminación, mientras que Estudiantes buscará reafirmar su hegemonía en la ciudad.

Formaciones del duelo

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Gabriel Neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Gimnasia vs. Estudiantes: datos del partido

Hora: 17.00.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.