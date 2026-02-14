El IEB+ Argentina Open ya tiene finalistas: Francisco Cerúndolo y el "argentino" Luciano Darderi

cerundolo finalista arg open Francisco Cerúndolo.

El “argentino” Luciano Darderi derrotó a Sebastián Báez

En el segundo turno de la jornada y también en la Cancha Guillermo Vilas, el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (22° en el ranking ATP) venció a Sebastián Báez (34°), en un partido a dos sets claramente diferentes.

El primero fue de una extrema paridad y se definió en el tie break, donde el nacido en Villa Gesell impuso su saque y devoluciones sólidas para ganar 7-2 en esa instancia y 7-6 en el global de la manga.

El segundo set pareció de otro partido: Báez se mostró errático en todo momento, como si le hubiera hecho efecto psicológico la caída en la manga anterior, mientras que el italiano continuó sosteniendo la solidez que había mostrado y siguió exhibiendo hasta el final. El elocuente 6-1 muestra a las claras el desempeño de ambos.