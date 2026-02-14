El IEB+ Argentina Open ya tiene finalistas: Francisco Cerúndolo y el "argentino" Luciano Darderi
El partido será este domingo en horas de la tarde y enfrentará a los dos primeros preclasificados del torneo. Fran va por su tercera final en Buenos Aires: ¿será la vencida?
Francisco Cerúndolo (19° en el ranking de la ATP) y el italiano nacido en Villa Gesell Luciano Darderi (22°), primer y segundo preclasificados respectivamente, jugarán este domingo la final del IEB+ Argentina Open en la cancha central del Lawn Tennis Club.
En primer turno, Fran venció al también argentino Tomás Martín Etcheverry (54°) por 6-3 y 7-5, en una hora y 51 minutos de juego bastante parejo en todos sus tramos, con un resultado que terminó decantándose en los detalles: el saque y los potentes winners de derecha del primer preclasificado del torneo.
“Sabía que iba a ser un partido duro, con un amigo de toda la vida. Se jugaba como se podía por el viento, adaptar a los piques, pero creo que jugué el partido más consistente de la semana, bastante prolijo, casi de inicio a fin. Estoy contento con volver a una final", afirmó Fran.
En efecto, será para él la tercera final en el abierto de nuestro país: alcanzó esta instancia en 2021 y en 2025, cuando cayó ante el brasileño Joao Fonseca (33°), quien en esta edición dijo adiós ya en la segunda ronda.
"Me sentí jugando bien y estoy con confianza para el domingo... El festejo fue un agradecimiento a esta cancha, a este torneo, me salió así. El objetivo de la semana era volverme a dar la chance de poder ganar este torneo y voy a hacer todo por lograrlo”, concluyó Cerúndolo tras la victoria.
El “argentino” Luciano Darderi derrotó a Sebastián Báez
En el segundo turno de la jornada y también en la Cancha Guillermo Vilas, el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (22° en el ranking ATP) venció a Sebastián Báez (34°), en un partido a dos sets claramente diferentes.
El primero fue de una extrema paridad y se definió en el tie break, donde el nacido en Villa Gesell impuso su saque y devoluciones sólidas para ganar 7-2 en esa instancia y 7-6 en el global de la manga.
El segundo set pareció de otro partido: Báez se mostró errático en todo momento, como si le hubiera hecho efecto psicológico la caída en la manga anterior, mientras que el italiano continuó sosteniendo la solidez que había mostrado y siguió exhibiendo hasta el final. El elocuente 6-1 muestra a las claras el desempeño de ambos.
