Buscan al conductor de una Chevrolet Meriva que atropelló y mató a una joven en La Plata

Con el correr de las horas se obtuvieron nuevas imágenes de cámaras de vigilancia ubicadas en la zona, una de ellas instalada en 96 entre 2 y 3 y orientada hacia calle 3, que permitieron observar que alrededor de las 22.26 del viernes la joven que caminaba por la calle 96 en dirección de 4 hacia 3.

Un minuto después aparece en la misma secuencia una camioneta que circulaba por 96 desde 7 hacia 1. Al arribar a la intersección con calle 3, se puede ver el encendido de la luz de freno del vehículo y una maniobra brusca de esquive, momento en el que los investigadores presumen que se produjo la colisión con la víctima.

En el lugar del hecho trabajó la Policía Científica, que levantó restos plásticos desprendidos del vehículo durante el impacto, que serán peritados para intentar identificar la camioneta involucrada.

La causa quedó a cargo del fiscal Martín Almirón, titular de la Fiscalía N°8 de La Plata, quien ordenó distintas medidas para dar con el conductor prófugo y el vehículo implicado.

joven atropellada la plata