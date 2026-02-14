Talleres derrotó a Gimnasia (M) por 2-1 y se metió en los puestos de clasificación del Torneo Apertura
Con el triunfo de este sábado en Córdoba, la T logró su cometido: meterse en los primeros ocho lugares de la tabla de posiciones de la Zona A.
Talleres de Córdoba venció por 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza este sábado 14 de febrero y logró meterse entre los primeros ocho puestos en la Zona A del Torneo Apertura 2026. De hecho, quedó ubicado en el séptimo lugar con 7 puntos, mientras que su rival quedó décimo con 6 unidades.
La "T" busca regularidad en casa tras un inicio con altibajos. El equipo de Walter Ribonetto viene de rescatar un punto valioso pero ajustado. Actualmente, viene de empatar 1-1 contra Lanús de visitante con un gol agónico de Matías Galarza. Suma 4 puntos en la tabla.
Como local, necesita hacerse fuerte después de la última caída ante Platense. Recupera piezas clave en el mediocampo pero tiene la baja sensible de Bruno Barticciotto por una distensión.
El "Lobo" mendocino llega con el pecho inflado tras dar el golpe en la jornada anterior y demostrar que puede competir de igual a igual en la máxima categoría.
Llega tras vencer 1-0 a Instituto en Mendoza con gol de Facundo Lencioni. Tiene 6 puntos y está mejor posicionado que la "T" en la tabla. La gran deuda de este arranque es sumar de a tres fuera de Mendoza, ya que sus dos derrotas en el torneo fueron en condición de visitante.
Talleres vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura: datos del partido
- Hora: 19.45.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Sebastián Bresba.
- Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).
