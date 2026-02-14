Talleres derrotó a Gimnasia (M) por 2-1 y se metió en los puestos de clasificación del Torneo Apertura

Talleres vs. Gimnasia (M): resultado en vivo

Cómo llegan ambos equipos a este duelo

La "T" busca regularidad en casa tras un inicio con altibajos. El equipo de Walter Ribonetto viene de rescatar un punto valioso pero ajustado. Actualmente, viene de empatar 1-1 contra Lanús de visitante con un gol agónico de Matías Galarza. Suma 4 puntos en la tabla.

Como local, necesita hacerse fuerte después de la última caída ante Platense. Recupera piezas clave en el mediocampo pero tiene la baja sensible de Bruno Barticciotto por una distensión.

El "Lobo" mendocino llega con el pecho inflado tras dar el golpe en la jornada anterior y demostrar que puede competir de igual a igual en la máxima categoría.



Llega tras vencer 1-0 a Instituto en Mendoza con gol de Facundo Lencioni. Tiene 6 puntos y está mejor posicionado que la "T" en la tabla. La gran deuda de este arranque es sumar de a tres fuera de Mendoza, ya que sus dos derrotas en el torneo fueron en condición de visitante.

Formaciones

Talleres vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura: datos del partido

Hora: 19.45.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Sebastián Bresba.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).