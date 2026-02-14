Cosquín Rock 2026: Joaquín Levinton ingresó en ambulancia para su regreso a los escenarios

Embed - minutouno.com on Instagram: "Cosquín Rock 2026: @joaquinlevinton volvió a los escenarios tras sufrir un infarto. El cantante de @turfoficial se presentó en el primer día de Cosquín Rock y lo hizo de una forma épica, causando furor en el público @micaamora #MinutoUno" View this post on Instagram

El show debe continuar

El recital recorrió los clásicos inoxidables de la banda, demostrando que el corazón de Joaquín —aunque recientemente "reparado"— sigue latiendo al ritmo del pop rock más festivo del país. La presentación no solo fue un triunfo musical, sino un mensaje de vitalidad para uno de los últimos "showmans" que le quedan a la escena nacional.