Cosquín Rock 2026: Joaquín Levinton ingresó en ambulancia para su regreso a los escenarios
El líder de Turf dejó atrás el infarto y tuvo un regreso épico a los escenarios. Presente en el evento, minutouno.com fue testigo de un momento espectacular.
El regreso de Turf a las sierras cordobesas no fue un show más. Tras haber sufrido un infarto hace apenas unos días, la gran incógnita era cómo se encontraría Joaquín Levinton. Fiel a su estilo provocador y desfachatado, el cantante no solo despejó las dudas sobre su salud, sino que convirtió su convalecencia en el inicio de un espectáculo inolvidable.
El primer día del Cosquín Rock promediaba su tarde cuando el sonido de sirenas de ambulancia alertó a los miles de presentes. La sorpresa fue total cuando dos asistentes ingresaron al escenario empujando una camilla. Sobre ella, inmóvil y cubierto por una sábana blanca, yacía Levinton.
El clima de tensión duró apenas unos segundos, los necesarios para que Joaquín saltara de la camilla con la energía de siempre y arrancara los primeros acordes de "No se llama amor", desatando una ovación que se escuchó en todo el predio de Santa María de Punilla.
Lejos de ponerse solemne tras el episodio cardíaco, el líder de Turf apeló a su característico sarcasmo para conectar con sus fans: "La última vez que me fui de un escenario lo hice en ambulancia, y ahora volví en una ambulancia. Me ahorro el traslado", bromeó entre risas. "Espero no tener que volver en bodega", remató, haciendo referencia a su suerte esquiva con los hospitales en la última semana.
El show debe continuar
El recital recorrió los clásicos inoxidables de la banda, demostrando que el corazón de Joaquín —aunque recientemente "reparado"— sigue latiendo al ritmo del pop rock más festivo del país. La presentación no solo fue un triunfo musical, sino un mensaje de vitalidad para uno de los últimos "showmans" que le quedan a la escena nacional.
