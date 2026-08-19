Gimnasia (LP) vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Lobo" viene de perder el clásico y quedar afuera por Copa Argentina ante Riestra, por lo que buscará la recuperación ante su gente. Los detalles en la nota.
Gimnasia y Gimnasia de Mendoza se enfrentan este sábado, desde las 16, por la sexta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Juan Carmelo Zerillo, será televisado por ESPN Premium y tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal, acompañado por los asistentes Iván Aliende y Ramón Ortiz. Además, Diego Ceballos estará a cargo del VAR.
El "Lobo" platense llega golpeado tras una semana complicada: viene de perder el clásico ante Estudiantes por el Torneo Clausura y de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra. El equipo dirigido por Ariel "Pata" Pereyra buscará recuperarse ante su gente y volver a sumar de a tres en el campeonato.
Además, el entrenador del elenco platense deberá realizar dos modificaciones obligadas respecto del equipo que perdió el clásico ante Estudiantes en UNO, ya que Alexis Steimbach y Germán Conti fueron expulsados en la derrota por 4-0.
Por su parte, Gimnasia de Mendoza llega con un andar irregular en el Torneo Clausura: ganó tres partidos, perdió dos y viene de imponerse 3-1 ante Talleres en su última presentación. El equipo mendocino buscará mantener su buen rendimiento como local, ya que todavía no logró sumar puntos en condición de visitante en el certamen.
Formaciones de Gimnasia vs. Gimnasia (Mza.) por el Torneo Clausura
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Blas Armoa, Agustín Módica, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Horario y televisación
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Hora: 16:00.
Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Diego Ceballos.
TV: ESPN Premium.
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