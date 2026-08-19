Gimnasia (LP) vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Gimnasia y Gimnasia de Mendoza se enfrentan este sábado, desde las 16, por la sexta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Juan Carmelo Zerillo, será televisado por ESPN Premium y tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal, acompañado por los asistentes Iván Aliende y Ramón Ortiz. Además, Diego Ceballos estará a cargo del VAR.