Tom Cruise recibió la camiseta de Gimnasia de La Plata y su inesperada reacción se volvió viral

Cuando finalmente se encontró con la camiseta de Gimnasia, Cruise la recibió sonriente y aseguró “amo los deportes”, demostrando su entusiasmo ante el particular obsequio que había viajado desde Argentina.

El protagonista de éxitos como Top Gun y Misión Imposible volvió a sorprender segundos después. Antes de continuar con su recorrido, respondió con un “gracias” en español, un gesto que no pasó inadvertido entre los seguidores del conjunto platense.

La visita de Tom Cruise a México tuvo como motivo principal la promoción de Digger, su nueva producción cinematográfica. El evento convocó a numerosos fanáticos, muchos de los cuales aguardaron durante horas para tener la oportunidad de acercarse al actor.

La actividad terminó con una proyección exclusiva de Digger en el Toreo Parque Central de la Ciudad de México. Así, en medio de la promoción de su nuevo proyecto, Cruise se llevó un inesperado recuerdo argentino: una camiseta de Gimnasia de La Plata.