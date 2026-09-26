Tom Cruise recibió la camiseta de Gimnasia de La Plata y su inesperada reacción se volvió viral
Durante la presentación de Digger en México, Tom Cruise fue sorprendido con una camiseta de Gimnasia y tuvo un particular gesto al agradecer el obsequio en español.
Una camiseta de Gimnasia de La Plata llegó inesperadamente a manos de una de las mayores estrellas de Hollywood. Durante la presentación de Digger en México, Tom Cruise recibió la casaca del Lobo, reaccionó con entusiasmo ante el regalo y hasta se animó a agradecer en español.
El particular cruce se produjo mientras el actor recorría la alfombra naranja del evento para encontrarse con sus seguidores. La camiseta albiazul había sido llevada por el medio NewsDigitales y colocada sobre una de las vallas de contención a la espera de que Cruise pasara por el lugar.
Sin embargo, antes de que apareciera el protagonista de la película, la casaca ya había llamado la atención. Uno de los integrantes mexicanos de su equipo de seguridad la vio y lanzó una inesperada frase futbolera: “Aguante el lobito”.
Más tarde, Cruise llegó al sector y comenzó a saludar a quienes se habían acercado para verlo. Durante su recorrido, firmó autógrafos, posó para fotografías y compartió distintos momentos con sus fanáticos.
Qué dijo Tom Cruise al recibir la camiseta de Gimnasia
El actor permaneció durante cuatro horas en la alfombra naranja y dedicó buena parte de ese tiempo a interactuar con el público que esperaba conocerlo.
Cuando finalmente se encontró con la camiseta de Gimnasia, Cruise la recibió sonriente y aseguró “amo los deportes”, demostrando su entusiasmo ante el particular obsequio que había viajado desde Argentina.
El protagonista de éxitos como Top Gun y Misión Imposible volvió a sorprender segundos después. Antes de continuar con su recorrido, respondió con un “gracias” en español, un gesto que no pasó inadvertido entre los seguidores del conjunto platense.
La visita de Tom Cruise a México tuvo como motivo principal la promoción de Digger, su nueva producción cinematográfica. El evento convocó a numerosos fanáticos, muchos de los cuales aguardaron durante horas para tener la oportunidad de acercarse al actor.
La actividad terminó con una proyección exclusiva de Digger en el Toreo Parque Central de la Ciudad de México. Así, en medio de la promoción de su nuevo proyecto, Cruise se llevó un inesperado recuerdo argentino: una camiseta de Gimnasia de La Plata.
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