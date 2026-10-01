Independiente Rivadavia vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Gimnasia también suma 17 unidades y atraviesa una campaña similar en el Clausura. El conjunto conducido por Ariel Pereyra viene de empatar 2-2 con Banfield en el Bosque y acumula cinco victorias, dos igualdades y tres caídas. Por este motivo, ocupa el cuarto lugar de la Zona B y buscará sumar en Mendoza para mantenerse entre los equipos que avanzan a los octavos de final.