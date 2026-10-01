Independiente Rivadavia vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Lepra" recibe a Gimnasia con el objetivo de sumar de a tres para seguir en lo más alto de la Tabla Anual.
Independiente Rivadavia y Gimnasia se enfrentan este viernes, desde las 21.30, en el estadio Bautista Gargantini, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro tendrá como árbitro principal a Bryan Ferreyra, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR, y será televisado por TNT Sports.
La "Lepra" mendocina llega al compromiso después de vencer 1-0 a Barracas Central como visitante, con gol de José Florentín, y acumula 17 puntos en el campeonato. El equipo dirigido por Alfredo Berti registra cinco triunfos, dos empates y tres derrotas, por lo que se encuentra en el tercer puesto de la Zona B, a un punto de los líderes Argentinos Juniors y Rosario Central.
Además, Independiente Rivadavia se ubica en lo más alto de la tabla anual, con 51 unidades, y buscará sumar de a tres ante su gente para mantenerse en los primeros puestos y continuar como uno de los protagonistas de la temporada.
Por su parte, Gimnasia también suma 17 unidades y atraviesa una campaña similar en el Clausura. El conjunto conducido por Ariel Pereyra viene de empatar 2-2 con Banfield en el Bosque y acumula cinco victorias, dos igualdades y tres caídas. Por este motivo, ocupa el cuarto lugar de la Zona B y buscará sumar en Mendoza para mantenerse entre los equipos que avanzan a los octavos de final.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Gimnasia por el Torneo Clausura
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Bautista Gargantini.
- Árbitro: Bryan Ferreyra.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: TNT Sports.
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