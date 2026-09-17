Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Riestra suma cinco partidos sin victorias en el Clausura.

Por su parte, Riestra llega golpeado tras sufrir una dura derrota por 3-0 frente a Lanús en la fecha pasada. El "Malevo" tiene 9 puntos y se encuentra en el decimosegundo lugar de la Zona A, por lo que está urgido de una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.