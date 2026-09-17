Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Lobo" mendocino viene de caer ante Defensa y buscará un triunfo que le permita seguir en la pelea por los primeros puestos de la Zona A. Riestra, por su parte, cayó con Lanús en el Guillermo Laza.
Gimnasia de Mendoza y Deportivo Riestra chocan este sábado, desde las 14.30, por la décima fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, será televisado por ESPN Premium y tendrá a Andrés Gariano como árbitro principal, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.
El "Lobo" mendocino buscará recuperarse después de la derrota por 2-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Con ese resultado, quedó con 16 puntos y ocupa el cuarto puesto de la Zona A, a tres unidades del líder Instituto, por lo que necesita volver a sumar para mantenerse en los primeros lugares.
El conjunto dirigido por Darío Franco había llegado a ese partido con una buena campaña y acumulaba cuatro partidos sin derrotas, entre ellos el 3-0 frente a Independiente y el 3-2 ante Gimnasia de La Plata. Ahora intentará hacerse fuerte como local para volver a acercarse a la cima de su grupo.
Por su parte, Riestra llega golpeado tras sufrir una dura derrota por 3-0 frente a Lanús en la fecha pasada. El "Malevo" tiene 9 puntos y se encuentra en el decimosegundo lugar de la Zona A, por lo que está urgido de una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.
Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni; Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
Horario y televisación
-
Hora: 14:30.
Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.
Árbitro: Andrés Gariano.
VAR: Germán Delfino.
TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario