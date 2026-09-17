Gimnasia vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Lobo" llega en una posición expectante luego de empatar 1-1 con Argentinos Juniors en La Paternal en la fecha pasada. Con ese resultado, alcanzó los 16 puntos y se mantiene en el segundo puesto de la Zona B, a dos unidades del líder Argentinos, por lo que buscará volver al triunfo para seguir entre los principales protagonistas del grupo.