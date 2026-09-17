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Gimnasia vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El "Lobo" viene de igualar ante Argentinos Juniors y buscará un triunfo ante su gente para alcanzar la cima de la Zona B. Los detalles en la nota.

Gimnasia buscará un triunfo ante su gente para seguir prendido en la pelea por la Zona B. 

Gimnasia buscará un triunfo ante su gente para seguir prendido en la pelea por la Zona B. 

Gimnasia y Banfield juegan este sábado, desde las 14.30, en el Juan Carmelo Zerillo, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports Premium, tendrá a Jorge Baliño como árbitro principal y a José Carreras en el VAR.

El "Lobo" llega en una posición expectante luego de empatar 1-1 con Argentinos Juniors en La Paternal en la fecha pasada. Con ese resultado, alcanzó los 16 puntos y se mantiene en el segundo puesto de la Zona B, a dos unidades del líder Argentinos, por lo que buscará volver al triunfo para seguir entre los principales protagonistas del grupo.

Banfield, por su parte, viene de igualar 1-1 con Barracas Central como local y acumula 8 unidades en el certamen. El "Taladro", que hace cuatro partidos no gana en el certamen local, se encuentra en el duodécimo lugar de la Zona B y necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

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El "Taladro" viene de empatar con Barracas Central.

Sin embargo, el elenco comandado por Pedro Troglio mantiene su ilusión en la Copa Argentina, donde se encuentra en las semifinales y espera por el ganador del duelo entre Racing y Boca.

Formaciones de Gimnasia vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

  • Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
  • Banfield: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Horario y televisación

  • Hora: 14:30.

  • Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

  • Árbitro: Jorge Baliño.

  • VAR: José Carreras.

  • TV: TNT Sports Premium.

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