Gimnasia vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Lobo" viene de igualar ante Argentinos Juniors y buscará un triunfo ante su gente para alcanzar la cima de la Zona B. Los detalles en la nota.
Gimnasia y Banfield juegan este sábado, desde las 14.30, en el Juan Carmelo Zerillo, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports Premium, tendrá a Jorge Baliño como árbitro principal y a José Carreras en el VAR.
El "Lobo" llega en una posición expectante luego de empatar 1-1 con Argentinos Juniors en La Paternal en la fecha pasada. Con ese resultado, alcanzó los 16 puntos y se mantiene en el segundo puesto de la Zona B, a dos unidades del líder Argentinos, por lo que buscará volver al triunfo para seguir entre los principales protagonistas del grupo.
Banfield, por su parte, viene de igualar 1-1 con Barracas Central como local y acumula 8 unidades en el certamen. El "Taladro", que hace cuatro partidos no gana en el certamen local, se encuentra en el duodécimo lugar de la Zona B y necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.
Sin embargo, el elenco comandado por Pedro Troglio mantiene su ilusión en la Copa Argentina, donde se encuentra en las semifinales y espera por el ganador del duelo entre Racing y Boca.
Formaciones de Gimnasia vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
- Banfield: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
Horario y televisación
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Hora: 14:30.
Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
Árbitro: Jorge Baliño.
VAR: José Carreras.
TV: TNT Sports Premium.
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