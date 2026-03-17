Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
El Lobo mendocino recibe al Pincha por la undécima fecha del campeonato, en un partido que reúne a dos equipos necesitados de una victoria.
Gimnasia de Mendoza y Estudiantes se enfrentarán desde las 21:15 por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Lobo mendocino necesita cortar su mala racha y el Pincha busca recuperarse tras dos derrotas consecutivas en el inicio del ciclo de Alexander Medina.
El equipo local sigue sin lograr regularidad en su primera experiencia en la máxima categoría. En lo que va del campeonato apenas ganó dos partidos y acumula cinco sin triunfos, con tres empates y dos derrotas. De todos modos, en la última fecha logró rescatar un punto importante al empatar 0-0 frente a Deportivo Riestra en el Bajo Flores, resultado que le permitió sumar en su lucha por la permanencia.
Estudiantes, en tanto, atraviesa un momento de transición tras la salida de Eduardo Domínguez. Si bien el ciclo de Alexander Medina comenzó con una victoria 2-0 ante Newell’s en Rosario, luego sufrió dos caídas consecutivas como local frente a Vélez y Lanús. A pesar del bajón, el Pincha se mantiene bien posicionado en la Zona A con 15 puntos y dentro de los puestos de clasificación a octavos de final. Incluso, si consigue una victoria en Mendoza, podría treparse al segundo lugar con 18 unidades, quedando a cuatro del líder Vélez (22).
Formaciones de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes por el Torneo Apertura
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Datos de Gimnasia de Mendoza vs Estudiantes: horario, TV y árbitro
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Hora: 21:15
TV: ESPN Premium
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Sebastián Habib
Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie
El encuentro será clave para ambos: Gimnasia de Mendoza busca sumar para escapar del fondo y Estudiantes necesita volver a la victoria para sostenerse en la pelea de arriba.
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