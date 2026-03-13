Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026
En el marco de la décima jornada del Torneo Apertura 2026, Estudiantes y Lanús se medirán este viernes desde las 20 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en La Plata. El encuentro tendrá como protagonistas a dos equipos que atraviesan momentos particulares en el campeonato y que necesitan sumar para no perder terreno en la lucha por los puestos de arriba y de clasificación.
El conjunto platense llega con la intención de dejar atrás una caída que le impidió sostener su buen presente. La derrota frente a Vélez en condición de local significó el final de su invicto en el torneo y además lo privó de consolidarse en lo más alto de la Zona A. A pesar de ese traspié, el equipo mantiene una campaña sólida y se ubica en el segundo lugar con 15 puntos.
Por el lado de Lanús, el panorama es algo más complejo. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino sufrió una dura goleada ante Boca en su último compromiso como local. Actualmente, el Granate ocupa el décimo puesto de la tabla y necesita sumar para acercarse a la zona de clasificación. Un triunfo en La Plata le permitiría alcanzar las 12 unidades y meterse nuevamente en la pelea.
El partido también tendrá un condimento especial para ambos clubes, ya que la próxima semana viajarán a Paraguay para participar del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tanto el Pincha como el Granate estarán ubicados en el Bombo 2 del certamen continental.
Formaciones de Estudiantes vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino o Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Lanús
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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