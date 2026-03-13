Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Lanús

El conjunto platense llega con la intención de dejar atrás una caída que le impidió sostener su buen presente. La derrota frente a Vélez en condición de local significó el final de su invicto en el torneo y además lo privó de consolidarse en lo más alto de la Zona A. A pesar de ese traspié, el equipo mantiene una campaña sólida y se ubica en el segundo lugar con 15 puntos.